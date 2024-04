Λύθηκε μετά από 350 χρόνια το μυστήριο του «καταραμένου» ναυαγίου – Η ιστορία και οι ινδιάνικοι θρύλοι για το πλοίο που βυθίστηκε στη Λίμνη Μίσιγκαν (photos/video)

Το αποκαλούν «καταραμένο» ναυάγιο και το καλύπτει μυστήριο εδώ και 350 χρόνια. Ένα μυστήριο που σήμερα υποστηρίζουν πως το έλυσαν δύο ερασιτέχνες κυνηγοί ναυαγίων. Ο Στιβ Λίμπερτ και η σύζυγός του, Κάθι, υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει το «καταραμένο» ναυάγιο κοντά στο νησί Πόβερτι, στη Λίμνη Μίσιγκαν.

Στο βιβλίο τους με τίτλο «Le Griffon and the Huron Islands – 1679: Our Story of Exploration and Discovery», οι δύο ερασιτέχνες κυνηγοί ναυαγίων αναφέρονται στην έρευνα που έκαναν ξεκινώντας από ιστορικά ντοκουμέντα για να φτάσουν τελικά στο σημείο όπου βρίσκεται το κουφάρι ενός άγνωστου πλοίου από την εποχή της αποικιοκρατίας, που έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο πλοίο που χάθηκε στο παρθενικό του ταξίδι.

Το τέλος του φιλόδοξου σχεδίου, στο παρθενικό ταξίδι

Το μυστήριο με το πλοίο Griffin άρχισε με το πρώτο και τελευταίο ταξίδι του, στις 7 Αυγούστου του 1679. Το σκάφος ναυπηγήθηκε από τον Γάλλο εξερευνητή Ρενέ Ρομπέρ Σαβελιέ, για να πλεύσει σε αχαρτογράφητα νερά, όπου μέχρι τότε έπλεαν μόνο κανό των Ινδιάνων.

Το Griffin ήταν το πρώτο και το μεγαλύτερο σκάφος εκείνη την εποχή που έμπαινε στα νερά των Μεγάλων Λιμνών, πέρα από τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Η θέα του πλοίου και μόνο προκάλεσε φόβο και ανησυχία στους Ινδιάνους.

Όμως το πλοίο Griffin εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος, μαζί με το εξαμελές πλήρωμα και το πολύτιμο φορτίο του – μετέφερε γούνες που η αξία τους σε σημερινά χρήματα υπολογίζεται σε 700 χιλιάδες ευρώ.

Ο πλοιοκτήτης του Griffin αποβιβάστηκε σε ένα νησί στη λίμνη, όπου έκανε μία σύντομη στάση το σκάφος και δεν έμαθε ποτέ πως επήλθε το άδοξο τέλος.

Έκτοτε το πλοίο έγινε «το Ιερό Δισκοπότηρο» για τους κυνηγούς ναυαγίων και πολλοί προσπάθησαν να το εντοπίσουν. Ο Στιβ Λίμπερτ και η σύζυγός του Κάθι, λένε πως είναι οι πρώτοι που τα κατάφεραν.

Οι θεωρίες για το τέλος του πλοίου

Όπως είναι φυσικό, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες – μπορεί να ναυάγησε μέσα σε ξαφνική καταιγίδα, ίσως το «καταράστηκε» ένας Ινδιάνος προφήτης, ή ακόμα και ότι το κατέλαβε το πλήρωμα για να εκμεταλλευτεί το πολύτιμο φορτίο. Όπως λέει ο Στιβ Λίμπερτ «κάποιοι λένε πως χάθηκε σε μία τρομερή καταιγίδα. Άλλοι ότι οι Ινδιάνοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο και σκότωσαν το πλήρωμα, για να το πυρπολήσουν στη συνέχεια. Πολλοί πιστεύουν ότι υπεύθυνοι για την εξαφάνιση είναι οι Ιησουίτες. Ο πλοιοκτήτης ήταν σίγουρος ότι το πλήρωμα στασίασε, βύθισε το πλοίο και έφυγαν όλοι αρπάζοντας τις γούνες που μετέφερε».

Αμέσως μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του πλοίου άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι το τέλος του καθορίστηκε από την κατάρα ενός προφήτη των Ινδιάνων της φυλής Ιρόκι.

Αυτό είναι και το πιο… μυστηριώδες σενάριο. Ένας θρύλος στην περιοχή λέει πως το Griffin το καταράστηκε ο Μέτιομεκ, ένας προφήτης των Ινδιάνων, που πρόβλεψε το τέλος του πλοίου. Ο Μέτιομεκ -σύμφωνα με τον θρύλο- είχε πει στον πλοιοκτήτη, Ρενέ Ρομπέρ Σαβελιέ: «Προσοχή! Ένα σκοτάδι σαν σύννεφο είναι έτοιμο να σε τυλίξει. Μια ινδιάνικη κατάρα σκεπάζει εσένα και το μεγάλο κανό. Θα βυθιστεί στα βαθιά νερά και στα χέρια σου θα έχεις το αίμα εκείνων στο οποίο το εμπιστεύτηκες»…

Σύμφωνα με τους θρύλους των Ινδιάνων, το Griffin έγινε ένα «πλοίο-φάντασμα», που έπλεε μόνο όταν οι ουρανοί φωτίζονταν από την σελήνη και τότε ακουγόταν τα τραγούδια του πληρώματος.

«Οι Ινδιάνοι Σενέκα και Ιρόκι αισθάνονταν ότι απειλούνται από τη ναυπήγηση, αλλά και από την εικόνα του Griffin και ένοιωθαν ότι ήταν απειλή για το Μεγάλο Πνεύμα», εξηγεί ο Στιβ Λίμπερτ.

Ωστόσο η πιο πιθανή εκδοχή είναι πως το πλοίο χάθηκε σε μια ξαφνική καταιγίδα που διήρκεσε τέσσερις μέρες. Στη διάρκεια αυτής της καταιγίδας έσπασε ο πρόβολος του πλοίου, τον οποίον ο Στιβ Λίμπερτ λέει πως εντόπισε λίγα μίλια πιο πέρα από το υπόλοιπο ναυάγιο.

«Η απόσταση των 3,8 μιλίων μεταξύ του προβόλου και του κυρίως τμήματος του σκάφους δείχνει ότι το πλοίο δεν βυθίστηκε από Ινδιάνους, ούτε έγινε κάποια ανταρσία από το πλήρωμα», λέει ο Λίμπερτ.

Ο εντοπισμός του «καταραμένου πλοίου»

Ο Στιβ Λίμπερτ είχε κάνει στόχο ζωής τον εντοπισμό του ναυαγίου, από τότε που άκουσε για πρώτη φορά την ιστορία, όταν ήταν παιδί. Έτσι έβαλε μπροστά το σχέδιο για την εξερεύνηση της λίμνης, αλλά καθυστέρησε μια δεκαετία γιατί ενεπλάκη σε νομική μάχη με την Πολιτεία του Μίσιγκαν, που απαγόρευε σε εξερευνητές να προσεγγίσουν την περιοχή, μέχρι το 2013.

Τελικά ο Στιβ Λίμπερτ κατάφερε χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες από τις οποίες λέει πως εντόπισε τμήματα του ναυαγίου και τον Σεπτέμβριο του 2018 καταδύθηκε στο σημείο, για να επιβεβαιώσει τη δική του θεωρία για το που βρισκόταν το πλοίο.

Τώρα πλέον ερευνά τον βυθό, στο σημείο του ναυαγίου, με τεχνικές που δεν προκαλούν ζημιές στο κουφάρι, με την ελπίδα ότι θα ανασύρει ίσως κάποιο κανόνι, ή κάποιο άλλο τμήμα που θα έχει σκαλισμένη μια ημερομηνία, για να είναι απολύτως βέβαιος πως εντόπισε το «καταραμένο πλοίο».

«Είναι απλά θέμα χρόνου για να πετύχουμε τον στόχο μας», λέει με σιγουριά ο Λίμπερτ.

