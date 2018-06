H πρώτη φωτογραφία και το μήνυμα του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη μετά το σοβαρό χειρουργείο

Αναρρώνει σε νοσοκομείο ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μετά το σοβαρό χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη στην οποία υπεβλήθη πριν από μερικές ημέρες.

Ο ηθοποιός είχε ανησυχήσει τους δικούς του ανθρώπους αλλά και τους φαν του όταν ο ίδιος αποκάλυψε μέσα από τα social media την περιπέτεια υγείας στην οποία ήδη βρισκόταν.

Λίγες ημέρες πριν μπει στο χειρουργείο, ο αγαπημένος ηθοποιός είχε δηλώσει: «Πρόκειται για μία επέμβαση στην οποία πρέπει να υποβληθώ εκτάκτως. Θα γίνει στην σπονδυλική στήλη και δεν μου επιτρέπεται να είμαι στην παράσταση! Για να γίνω καλά θα πρέπει να προστατεύσω το σώμα μου ώστε να μπορώ να είμαι εντάξει για όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του χειμώνα αλλά και για εμένα τον ίδιο! Θα είμαι κλινήρης έως το τέλος Ιουλίου».

Στο πρώτο του μήνυμα μετά το χειρουργείο σήμερα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέβασε μία φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: "Όλα καλά καλημέρααααα πάμε για αλλά !!!!!!#there is no easy way" καθησυχάζοντας τους φίλους του.

