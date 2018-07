Σταθερή η κατάσταση της Ντέμι Λοβάτο, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο πιθανώς από υπερβολική δόση κοκαΐνης

Σε νοσοκομείο του Λος 'Αντζελες διακομίστηκε εσπευσμένα χθες η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντέμι Λοβάτο, η οποία φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Η 25χρονη τραγουδίστρια της ποπ, η οποία έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα εξάρτησης από ουσίες, βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της από φίλους της, οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Στην τραγουδίστρια φέρεται να χορηγήθηκε η ουσία Narcan ένα φάρμακο που αναστρέφει ταχέως την υπερβολική δόση οπιοειδών, όσο ακόμα ήταν στο σπίτι της, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες μετά εκπρόσωπός της με δήλωση στο Variety ανέφερε: «Η Ντέμι έχει τις αισθήσεις της, είναι με την οικογένειά της και θέλουν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους σε όλους για την αγάπη, τις προσευχές και την υποστήριξη. Ορισμένες από τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν είναι εσφαλμένες και με σεβασμό ζητούν ιδιωτικότητα και όχι εικασίες, είναι το πιο σημαντικό πράγμα τώρα».

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η μητέρα της τραγουδίστριας, Νταϊάνα ντε λα Γκάρζα και η 16χρονη αδερφή της Μάντισον ντε λα Γκάρζα έσπευσαν στο νοσοκομείο Cedars-Sinai στο Λος 'Αντζελες, αμέσως μετά τη μεταφορά της εκεί με ασθενοφόρο.

Η επόμενη συναυλία της που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη στο Atlantic City Beach, στο Νιου Τζέρσεϊ ακυρώθηκε.

Επίσης ακυρώθηκε το επεισόδιο με τη συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι του Fox "Beat Shazam", το οποίο είχε γυριστεί νωρίτερα δεν προβλήθηκε.

«Οι σκέψεις μας είναι με την Ντέμι και την οικογένειά της, αντικαταστήσαμε το επεισόδιο με ένα καινούριο, λόγω των εξελίξεων» αναφέρεται σε ανακοίνωση του τηλεοπτικού δικτύου.

Η Λοβάτο αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι υποτροπίασε λίγους μήνες μετά τη συμπλήρωση έξι χρόνων χωρίς χρήση ναρκωτικών.

Πηγή διέψευσε ότι η Ντέμι Λοβάτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από υπερβολική δόση ηρωίνης, όπως μετέδωσαν ορισμένα ΜΜΕ.

Η Λοβάτο έχει υποβληθεί σε θεραπεία για διπολική διαταραχή, βουλιμία και κατάχρηση ουσιών. Με θέμα τις καθημερινές μάχες που έδινε το 2017 γύρισε το ντοκιμαντέρ στο YouTube "Simply Complicated".

Η Ντέμι Λοβάτο η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στη δημοφιλή παιδική σειρά "Barney & Friends", έγινε διάσημη από τη συμμετοχή τις σε σειρές του Disney Channel. Εμφανίστηκε στη σειρά "As The Bell Rings" και στο σόου "Sonny With a Chance". Μεγάλη επιτυχία ήταν το 2008 γνώρισε από την ταινία του Disney Channel "Camp Rock," με πρωταγωνιστή τον Jonas Brothers.