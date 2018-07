Σύμβουλος του Ερντογάν θέλει να επανέλθει η Ελλάδα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

«Πιο γραφικός πεθαίνεις»… Ο βασικός σύμβουλος του Ερντογάν Γ.Μπουλούτ, δήλωσε πως «η Δύση είναι τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο, χώρες που αποχώρησαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να ενταχθούν πάλι σ΄ αυτήν. Αυτό περιλαμβάνει και την Ελλάδα που θα ήταν καλύτερα με την Τουρκία απ΄ ότι είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

The West is terrified of a spectre that countries seceded from Ottoman Empire might join #Turkey again and that includes #Greece, a country that would be better off with Turkey than the European Union, says #Erdogan's chief aide Yigit Bulut. pic.twitter.com/jwCHpJgT0d