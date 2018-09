Όταν ο Μπιλ «έμεινε με το στόμα ανοιχτό» - Ο Κλίντον «χάζεψε» με την Αριάνα Γκράντε (Video)

Το ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον είναι λάτρης του γυναικείου φύλου είναι γνωστό σε όλους, παρά τρίχα, μάλιστα, να του κοστίσει και την προεδρία.

Το κακό είναι ότι ο Μπιλ συχνά πέφτει θύμα της αγάπης του αυτής για τις γυναίκες και καταγράφεται σε στιγμές που προκαλούν, ας πούμε, αμηχανία στους γύρω του.

Το ίδιο συνέβη και με την παρουσία του στην κηδεία της μεγάλης Αρίθα Φρανκλιν, όπου ο Μπιλ πιάστηκε «με το στόμα ανοιχτό» παρακολουθώντας την Αριάνα Γκράντε να τραγουδά εις μνήμη της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Οι σκηνές με τον Κλίντον να παρακολουθεί μαγεμένος την όμορφη Αριάνα έκαναν το γύρο του διαδικτύου και όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πραγματικό πανηγύρι στα social media.

I just want to find someone who looks at me the way Bill Clinton looks at Ariana Grande's ass. #ArethaHomegoing #ArethaFranklinFuneral pic.twitter.com/7dTuLDlm4I