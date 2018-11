Τρόμος για τους επίδοξους ληστές: Πήγαν να κλέψουν κοσμηματοπωλείο, βρέθηκαν μπροστά σε... σπαθιά (Video)

Το χάρο με τα μάτια τους είδαν θρασείς ληστές που επιχείρησαν να ληστέψουν κοσμηματοπωλείο, καθώς οι ιδιοκτήτες του καταστήματος τους επιφύλαξαν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

Σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας οι ληστές εμφανίζονται να σπανε το τζάμι του κοσμηματοπωλείου στην πόλη Μισασάγκουα στον Καναδά, προκειμένου να μπουν μέσα στο μαγαζί.

Ωστόσο, τα πράγματα έρχονται πολύ ανάποδα, καθώς οι ιδιοκτήτες εμφανίζονται κρατώντας τεράστιες σπάθες και επιτίθενται στους επίδοξους ληστές.

Εκείνοι προσπαθούν να μπουν στο μαγαζί απειλώντας τον κόσμο με όπλο, ωστόσο, τρομοκρατημένοι από τα σπαθιά, τελικά το βάζουν στα πόδια.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

Dramatic CCTV footage shows the moment sword-wielding employees fended off jewellery store robbers in Mississagua, Canada.



For more news and video, head here: https://t.co/4ozTbgdN8L pic.twitter.com/jh2l9qKA3j