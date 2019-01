Γιώργος Λάνθιμος: Ποιος είναι ο Έλληνας σκηνοθέτης που διεκδικεί 10 Όσκαρ (Video)

Το όνομά του είναι, πια, γνωστό διεθνώς με το Χόλιγουντ να… παραμιλά στο άκουσμά του. Ο λόγος για τον Γιώργο Λάνθιμο, τον Έλληνα σκηνοθέτη που κατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ για την ταινία του The Favourite!

Γιος του μπασκετμπολίστα Αντώνη Λάνθιμου που διέπρεψε ως παίκτης του Παγκρατίου και της Εθνικής κατά τη δεκαετία του 70, ο Γιώργος Λάνθιμος ακολούθησε από μικρός τον δρόμο των ονείρων του…

Γεννημένος το 1973, εγκατέλειψε τα οικονομικά στα 19 του χρόνια, προκειμένου να σπουδάσει κινηματογραφική και τηλεοπτική σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου στην Αθήνα.

Το 1995 ξεκίνησε τη σκηνοθετική του σταδιοδρομία με ταινίες, θεατρικά έργα, videodance και αρκετές τηλεοπτικές διαφημίσεις. Παράλληλα, υπήρξε μέλος της δημιουργικής ομάδας που σχεδίασε την έναρξη και τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Ο Γιώργος Λάνθιμος ξεκίνησε κάνοντας βίντεο κλιπ του Σάκη Ρουβά και της Δέσποινας Βανδή. Το 2001, σκηνοθέτησε μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο την ταινία «Ο Καλύτερός μου φίλος» και μετά από 4 χρόνια την «Κινέτα», που προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Τορόντο όπου και αποθεώθηκε.

Το 2009, η ταινία του «Κυνόδοντας» κέρδισε το βραβείο Prix Un Certain Regard στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, ενώ το 2011 ανακοινώθηκε πως ο «Κυνόδοντας» είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας 2010.

Η ταινία «Άλπεις» αποτελεί ακόμα μια ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, που την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το Βραβείο Osella Καλύτερου Σεναρίου στο Φεστιβάλ της Βενετίας, ενώ το 2014 έγινε και ο ίδιος μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, αποκτώντας το δικαίωμα να ψηφίζει κι αυτός για τα Όσκαρ.

Από το 2011 ο Γιώργος Λάνθιμος ζει μόνιμα στο Λονδίνο με τη σύζυγό του, Αριάν Λάμπεντ. Σήμερα θεωρείται, αδιαμφισβήτητα, ως ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης της γενιάς του.

Οι ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου

1995 Ο βιασμός της χλόης (μικρού μήκους)

2001 Ο καλύτερός μου φίλος (σκηνοθεσία μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο)

2001 Uranisco Disco (μικρού μήκους)

2005 Κινέττα

2009 Κυνόδοντας (βραβείο «Ένα Κάποιο Βλέμμα»/»Prix Un Certain Regard», Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, 2009, υποψηφιότητα για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, 2010)

2010 Attenberg (ηθοποιός, παραγωγός)

2011 Άλπεις (Alps)

2015 Ο Αστακός (The Lobster), (Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών του 2015)

2017 Ο θάνατος του ιερού Ελαφιού/(The killing of a sacred deer)

2018 The Favourite