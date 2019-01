Απόλυτος κυνισμός Μπόλτον για Βενεζουέλα: Θα είναι καλό αμερικάνικες εταιρείες να βγάζουν το πετρέλαιο (Video)

Παρά τις προσπάθειές της να κρυφτεί πίσω από διακηρύξεις υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν καταφέρνει να κρύψει ότι η στήριξή της στον Χουάν Γουαϊδό που αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της Βενεζουέλας γίνεται κυρίως για να στηρίξει τα συμφέροντα αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στην περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, μιλώντας στο Fox News, παραδέχθηκε με απόλυτο κυνισμό ότι «συζητάμε με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τώρα. [...] Θα έκανε σημαντική διαφορά αν μπορούσαμε να έχουμε αμερικανικές εταιρείες να να παράγουν το πετρέλαιο στη Βενεζουέλα. Θα είναι καλό για τη Βενεζουέλα και για το λαό των ΗΠΑ».

"We're in conversation with major American companies now...It would make a difference if we could have American companies produce the oil in Venezuela. It would be good for Venezuela and the people of the United States." - John "Chickenhawk" Bolton, servant of Swamp King Trump. pic.twitter.com/M8rl8UqAdm