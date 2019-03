«Χαριστική βολή» στη Boeing: Καθηλώνονται τα 737 Max και στις ΗΠΑ

Το τελευταίο της στήριγμα έχασε ο αμερικανικός κολοσσός της Boeing, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στην καθήλωση των 737 Max λόγω αμφιβολιών για την ασφάλειά τους.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν τον μεγαλύτερο στόλο 737 Max, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ καθυστέρησε να ακολουθήσει τις υπόλοιπες κυβερνήσεις, της Ευρώπης και όχι μόνο, που αποφάσισαν την απαγόρευση εισόδου του συγκεκριμένου τύπου αεροπλάνου στον εναέριο χώρο τους.

BREAKING: President Trump says Boeing 737 Max 8 and 9 planes will be grounded, after two deadly crashes within six months https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/k33Yr6aCIv