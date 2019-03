Iερέας μαχαιρώθηκε την ώρα της λειτουργίας

Εκτάκτως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ιερέας που μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας, για αδιευκρίνιστους -μέχρι στιγμής- λόγους.

Το ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στην εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στο Μόντρεαλ του Καναδά. Σύμφωνα με το με το CBC News ένας ιερέας μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας και εισήχθη σε νοσοκομείο με εμφανές το τραύμα στο σώμα του.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο φερόμενος δράστης έχει προσαχθεί για το περιστατικό και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο συλληφθείς χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο για να επιτεθεί στον ιερέα, τον οποίο πρώτα καταδίωκε μέσα στην εκκλησία.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια της επίθεσης.

Heavy police presence in front of Montreal‘s St. Joseph’s Oratory after reports a priest was stabbed during a televised mass. Apparently he will be ok. pic.twitter.com/NV2xWiKoan