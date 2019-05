Πανικός στο Τορόντο - Αεροπλάνο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο (Photos/Video)

Πανικός επικράτησε στο διεθνές αεροδρόμιο του Τορόντο τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα), όταν αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Update Air Canada Jazz #AC8615 was struck by a fuel truck while taxiing to the gate. Truck driver charged by police with dangerous driving. Aircraft spun 180 degrees after being hit. Police say 5 people, including both pilots, were treated in hospital for minor injuries. pic.twitter.com/ydOrflyJ7Z