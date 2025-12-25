Τραγωδία στην Ιερά Οδό: Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο δυστύχημα

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Τραγική κατάληξη είχε για τον 38χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, που ενεπλάκη την παραμονή των Χριστουγέννων, σε τροχαίο δυστύχημα με αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος στην Ιερά Οδό, καθώς έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων. Το ΙΧ, που κινούνταν στην Ιερά Οδό με κατεύθυνση προς την οδό Πάρνηθος συγκρούστηκε, με μοτοσικλέτα η οποία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 38χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο. Ωστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και διαπίστωσαν ότι είναι ανήλικος, που έχει μεν δίπλωμα, αλλά δεν συνοδευόταν από ενήλικο επιβάτη. Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Η αστυνομία συνέλαβε και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελία.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Παράλληλα, έχει ληφθεί δείγμα αίματος από τον 17χρονο οδηγό, για να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ.

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