Αντίνoος Αλμπάνης: Αποκάλυψε στο Instagram ότι κάνει χημειοθεραπείες

Πρόβλημα στην υγεία του γνωστοποίησε πως αντιμετωπίζει ο γνωστός ηθοποιός Αντίνοος Αλμπάνης, μέσω ανάρτησης στα social media.



Τελικά ο ηθοποιός αποκάλυψε μέσα από στόρυποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

Συγκεκριμένα, φράδει στην ανάρτηση του: «Exhausted: sure, bones hurt: duh, lost flavor: hell yeah, but i am a chemo ninja/Ταλαιπωρημένος: Ασφαλώς. Πόνος στα κόκαλα: Ναι. Απώλεια γεύσης: ω ναι. Αλλά είμαι νίντζα της χημειοθεραπείας». Ο ηθοποιός δεν αποκάλυψε περισσότερα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του.