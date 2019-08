Walter Chandoha: Ο άνθρωπος που επί 70 χρόνια φωτογράφιζε γάτες (Video)

Πολύ πριν υπάρξει το LOLcats και το #catsofinstagram, την προσοχή όσων λάτρευαν τις γάτες τραβούσαν οι φωτογραφίες του Walter Chandoha. Επί 70 ολόκληρα χρόνια φωτογράφιζε γάτες και η φωτογραφία τού 1961 με τίτλο «The Mob» -επεφύλασσαν για τις μαφιόζικες συμμορίες της Νέας Υόρκης αυτόν τον χαρακτηρισμό- είναι διάσημη. Τώρα, χάρη σε ένα λεύκωμα σχεδόν 300 σελίδων από τον εκδοτικό οίκο Taschen, με τίτλο «Walter Chandoha. Cats. Photographs 1942-2018», οι σύχρονοι γατόφιλοι μπορούν να πάρουν μια γεύση του τεράστιου φωτογραφικού αρχείου ενός ανθρώπου, ο οποίος στην έκδοση χαρακτηρίζεται «ο Ρίτσαρντ Άβεντον της φωτογραφίας γατών».

Ο Chandoha τράβηξε περίπου 90.000 φωτογραφίες γατών, και η τέχνη του έγινε πηγή έμπνευσης για γενιές φωτογράφων που ακολούθησαν. Όλα ξεκίνησαν μια χειμωνιάτικη βραδιά του 1949 στη Νέα Υόρκη, όταν ο νεαρός φοιτητής μάρκετινγκ και ανερχόμενος φωτογράφος είδε ένα αδέσποτο γατάκι στο χιόνι. Το τύλιξε στο παλτό του και το πήγε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και άρχισε να τραβά φωτογραφίες του καινούργιου χνουδωτού φίλου του (σε λίγο, τον βάφτισε Loco). Ενθουσιάστηκε με τις φωτογραφίες σε τέτοιο βαθμό που άρχισε να φωτογραφίζει γάτες από ένα κοντινό άσυλο αστέγων και αφιέρωσε τα επόμενα 70 χρόνια της ζωής του στη φωτογράφιση γατών.

Το φωτογραφικό στιλ του Chandoha ανύψωσε σε εξαιρετικά επίπεδα την τέχνη φωτογραφικού πορτρέτου των αιλουροειδών. Συχνά φώτιζε έντονα τα «θέματά» του για να αναδείξει τις λεπτομέρειες του τριχώματός τους. Αλλά φωτογράφιζε και εκτός στούντιο, στην κυριολεξία στον δρόμο, δημιουργώντας εικόνες όλο ζεστασιά. Η γκάμα του είναι ευρύτατη: από έγχρωμες φωτογραφίες σε στούντιο και πορτρέτα σε φυσικό περιβάλλον μέχρι μαυρόασπρη φωτογραφία δρόμου, φωτογραφίες από επιδείξεις γατών σπάνιας ράτσας και τρυφερές φωτογραφίες των παιδιών του να παίζουν με τετράποδους συντρόφους τους.

Στη διάρκεια της καριέρας του, εξέδωσε διάφορα βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του «Book of Kittens and Cats» το 1963 και του κειμένου-ορόσημο «How to Shoot and Sell Animal Photos» το 1986. Αρχικά, ενεπλάκη στον σχεδιασμό του άλμπουμ που εξέδωσε ο Taschen, αλλά δεν πρόλαβε να το δει ολοκληρωμένο: απεβίωσε τον περασμένο Ιανουάριο, σε ηλικία 98 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ