Επιβάτης αεροπλάνου κλειδώθηκε στην τουαλέτα και προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση (Video)

Μια επιβάτης της εταιρείας United Airlines κλειδώθηκε την Τετάρτη στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να αναγκαστεί να προσγειωθεί στο Ντένβερ και όχι στο Σαν Φρανσίσκο που ήταν ο αρχικός προορισμός.

Αφού η επιβάτης πήγε στην τουαλέτα του Boeing 737-800, κανείς δεν μπορούσε να της ανοίξει την πόρτα. Έτσι, η πτήση 1554 της United Airlines τελικά προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ γύρω στις 7:30 μ.μ.

Well folks it’s never a dull moment on @united , we have to make an “emergency landing” in Denver because a passenger got stuck in the bathroom. You can’t make this up...also the Wi-Fi is crappy and there is no way for me to charge my phone, happy travels. #unitedairlines pic.twitter.com/FHieakiO7Z