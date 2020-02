Επίθεση με μαχαίρι και στο Βέλγιο - Δύο τραυματίες, η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε και στο Βέλγιο, λίγη ώρα μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Λονδίνο

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, μία γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα ενώ στη συνέχεια δέχτηκε πυρά από την αστυνομία.

