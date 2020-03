ΚΕΕΡΦΑ: Πικετοφορία στο Σύνταγμα ενάντια στη λιτότητα και το ρατσισμό (Photo)

«Λεφτά για μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία και όχι για στρατόπεδα και ρατσιστικές επιχειρήσεις της αστυνομίας». «Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά, να κλείσουν τα στρατόπεδα-θανατοπαγίδες στα νησιά και στην ενδοχώρα». «Ευρώπη της λιτότητας, του πολέμου και του ρατσισμού, αυτό είναι το πρόσωπο του καπιταλισμού». «Ο χειρότερος ιός είναι ο ρατσισμός». «Ποτέ ξανά φασισμός».

Αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλε το Σάββατο 21 Μάρτη το μεσημέρι στο Σύνταγμα η αντιφασιστική - αντιρατσιστική πικετοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ στα πλαίσια της Διεθνούς Μέρας Δράσης ενάντια στο ρατσισμό και στη φασιστική απειλή.

Οι συγκεντρωμένοι στην πάνω πλευρά του Συντάγματος απέναντι από την Βουλή -κρατώντας αποστάσεις και παίρνοντας υπόψη τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού- σήκωσαν πανώ, σημαίες και πλακάτ που έγραφαν: «Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες στις γειτονιές μας- Κλείστε τώρα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όχι κλειστά στρατόπεδα στα νησία, ανοίξτε τα σύνορα να περάσουν οι πρόσφυγες. Στην κάτω πλευρά της πλατείας διαμαρτυρία την ίδια στιγμή πραγματοποίησε επίσης η ΟΡΜΑ. Νωρίτερα το Σάββατο το πρωί η ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησε πικετοφορίες σε δεκάδες γειτονιές στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννεα, στο Βόλο, στα Χανιά και σε άλλα σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Σε ζωντανή σύνδεση, την αλληλεγγύη του στους συγκεντρωμένους εξέφρασε ο Γουέιμαν Μπένετ από το Stand Up to Racism στην Βρετανία ενώ τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς έστειλαν η Κριστίνε Μπούχολτζ, βουλευτίνα του Die Linke και μέλος του Aufstehen Gegen Rassismus στη Γερμανία, ο Ντενί Γκοντάρ από το Μarche de Solidarite στη Γαλλία, ο Ιάννης Δελατόλας από το United Against Racism and Fascism Νέας Υόρκης, ο Ντέιβιτν Καρβάλα από την Βαρκελώνη και την κίνηση UFCR, η Ναταλία Βέμπερ από το αντιρατσιστικό κίνημα στην Πολωνία κ.α.

Το λόγο στη συγκέντρωση πήραν η Κατερίνα Θωίδου, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτική σύμβουλος Νίκαιας–Ρέντη, η Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός, από το Σωματείο Εργαζομένων Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, ο Γιάννης Σηφακάκης μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας η Ενότητα, ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη της Χ.Α, ο Τζοχόβα, πρόσφυγας από τα καμπ, ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός και σκηνοθέτης και ο Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας. Σε ζωντανή σύνδεση μίλησαν επίσης ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου, ο Γιάννης Κούτρας γιατρός στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από τη Θεσσαλονίκη και η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, από το νοσοκομείο Γεννηματά.

«Είναι απαράδεκτο την ώρα που υπάρουν 35000 κενές θέσεις εργασίας στα νοσοκομεία, την ώρα που μας λείπουν χιλιάδες κρεβάτια ΜΕΘ οι κυβερνήσεις να κάνουν την επιλογή να δίνουν εκατομμύρια ευρώ για να πολεμάνε τους πρόσφυγες στον Έβρο και να χτίζουν νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονται μέσα σε άθλιες συνθήκες έχοντας το θράσος μετά να μιλάνε και για ατομική ευθύνη» τόνισε η Ζαννέτα Λυσικάτου.

«Ποιοι είναι επικίνδυνοι και ανεύθυνοι; Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που παλεύουν χωρίς μάσκες για να σώσουν ανθρώπινες ζωές ή οι Γεωργιάδηδες που κλείνουν νοσοκομεία και διαλύουν τη δημόσια υγεία; Τι σημαίνει το «μένουμε σπίτι» για τους χιλιάδες εργαζόμενους που συνεχίζουν να δουλεύουν στις επιχειρήσεις χωρίς μέτρα προστασίας; Τι σημαίνει για τους πρόσφυγες που ζουν στοιβαγμένοι στα στρατόπεδα; Τι σημαίνει για τους χιλιάδες άστεγους; Κλείνουν τα σύνορα στους πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι στα σύνορα με την Τουρκία αλλά αφήνουν ανοιχτά τα χρηματιστήρια. Δίνουν επιδοτήσεις στους τραπεζίτες και τους επιχειρηματίες αλλά αφήνουν τους εργαζόμενους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους δουλεύοντας ο ένας πάνω στον άλλο» τόνισε ο Γιάννης Σηφακάκης.

«Γιατί εν μέσω πανδημίας, μέσα στο στρατόπεδο της Κόρινθου ζουνε 1200 άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλο; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μικρότερη αξία από τους υπόλοιπους; Ζητάμε να ανοίξουν τις πόρτες στην Αμυγδαλέζα, στην Κόρινθο, όπου υπάρχουν μετανάστες που βρίσκονται εκεί με μοναδικό λόγο ότι δεν έχουν χαρτιά. Έχει πάει εκεί κάποιος υπουργός να δει τη βρωμιά στην οποία ζούνε; Δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχει κανείς δίπλα τους. Αν κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους κολλήσει κορονοϊό δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τους ίδιους αλλά για όλους;» ανέφερε ο Τζαβέντ Ασλάμ.

«Η σημερινή μέρα είναι ακόμη μια ημέρα αγώνα. Μια μέρα αγώνα για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στον Έβρο, θύματα των πολέμων, των οικονομικών εγκλημάτων και των περιβαλλοντικών καταστροφών. Μια μέρα αγών για τους πρόσφυγες που ζουν στη Μόρια στη Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά σε συνθήκες χειρότερες από ζώα. Γιατί για να μπορεί να μείνει κάποιος σε σπίτι, πρέπει να έχει σπίτι. Είναι μια ακόμη μέρα αγώνα για την καταδίκη των νεοναζί της Χ.Α. Η ΚΕΕΡΦΑ και οι οργανωτές της εκδήλωσης πήραμε την ευθύνη εξαιτίας των μέτρων για τον κορονοϊό να μετατρέψουμε το συλλαλητήριο σε μια συμβολική διαμαρτυρία. Όχι για να νομιμοποιήσουμε οποιαδήποτε απαγόρευση και κατάργηση ελευθεριών όπως το δικαίωμα στη συνάθροιση. Αλλά γιατί είμαστε οι ίδιοι κοινωνικά υπεύθυνοι, γιατί χρόνια παλεύουμε για να σώσουμε το ΕΣΥ και το κοινωνικό κράτος ενώ η κυβέρνηση δεν ήθελε ούτε να ακούει το αίτημα για προσλήψεις. Αυτή είναι η υποκρισία τους. Δεν θα τους ακολουθήσουμε, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε» ανέφερε ο Κώστας Παπαδάκης.

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή για όλον τον κόσμο καθώς ο κορονοϊός απειλεί πολλές ανθρώπινες ζωές. Ειδικά για εμάς τους πρόσφυγες που ήδη μας έχουν απομονώσει τόσο καιρό στα στρατόπεδα. Η κυβέρνηση συμβουλεύει τον κόσμο να μείνει στο σπίτι αλλά οι πρόσφυγες δεν έχουν σπίτι, ζουνε στα στρατόπεδα κατά χιλιάδες. Πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την επικίνδυνη επιδημία; Παρακαλούμε τις αρχές, ακούστε την κραυγή μας, δεν έχουμε σπίτι, γονείς να μας προστατέψουν. Κοιτάξτε τα παιδιά, τις γυναικες τους ηλικιωμένους που είμαστε συνέχεια σε τεράστιες ουρές, τι θα γίνει αν κάποιος κολλήσει τον κορονοϊό. Η ζωή μας κινδυνεύει, όλων η ζωή, ο ιός δεν κοιτάει διαφορές, παρακαλούμε σώστε μας. Η ζωή μας είναι στα χέρια σας» τόνισε ο Τζοχόβα.

«Είναι μια στιγμή που μπορεί να φανεί ιστορική, είναι μια στιγμή του αύριο που φοβόμασταν πάντα, ότι είμαστε όλοι σε απομόνωση, όλοι χωρισμένοι μεταξύ μας, στα σπίτια του ο καθένας ήσυχος. Είναι μια στιγμή που ενώ χρειάζεται να προστατευτούμε και να μείνουμε σπίτι, χρειάζεται να χτίσουμε και δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης στις γειτονιές, να μη μείνει κανένας μόνος. Και μέσα σε αυτό είναι και η κοινωνική εγρήγορση που λέει υπάρχουν μετανάστες, υπάρχουν πρόσφυγες, που είναι στοιβαγμένοι σε φυλακές, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στρατόπεδα που εκτός του ότι είναι υγειονομικές βόμβες, αποτελούν και καταπάτηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να βγούμε από αυτό και να λογαριαστούμε, μόλις τελειώσει η ιστορία του κορονοϊού, με τις κυβερνήσεις που έχουν φέρει την ανθρωπότητα σε αυτήν την κατάσταση πρέπει να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον» είπε ο Βασίλης Κουκαλάνι.

«Βρεθήκαμε εδώ στο Σύνταγμα για να δώσουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης στο διεθνές κίνημα που παλεύει ενάντια σε κυβερνήσεις που κυριολεκτικά θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές – και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει με τον κορονοϊό. Μας λένε μη κάνετε συγκεντρώσεις άνω των δέκα, αλλά την ίδια στιγμή 20.000 άνθρωποι ζουνε ο ένας πάνω στον άλλα στη θανατοπαγίδα που λέγεται Μόρια ενώ εργαζόμενοι δουλεύουν ο ένας πάνω στον άλλο σε χώρους εργασίας που συνεχίζουν να είναι ανοιχτοί για τα κέρδη των αφεντικών. Το σύστημά τους δολοφονεί, ο καπιταλισμός δολοφονεί, ο πραγματικός ιός είναι ο ρατσισμός.

Η μόνη χρήσιμη δύναμη στην κοινωνία είναι η εργατική τάξη. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα. Είναι οι μαχητές των νοσοκομείων που δίνουν τη μάχη με τον ιό αποροστάτευτοι από την κυβέρνηση αλλά συνεχίζουν να παλεύουν με τις συνελεύσεις τους. Είναι οι ντελιβεράδες και όλοι όσοι είναι εκτεθειμένοι σε ένα σύστημα που δολοφονεί. Θα συνεχίσουμε. Σήμερα στείλαμε ένα μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό. Αύριο θα είμαστε στα καμπ και από την Δευτέρα στα νοσοκομεία και στα εργοστάσια. Τους στέλνουμε ένα μήνυμα. Σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο στον κόσμο. Ενωμένοι έχουμε τη δύναμη και θα νικήσουμε» τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου.