Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

Φοβάσαι τι θα δείξει η ζυγαριά; Ένα πρώτο βήμα που μπορείς να κάνεις, είναι να ελέγξεις το σωματικό σου βάρος την κατάλληλη ώρα!

Αρχικά, ας ξεκαθαρίσουμε ότι ο κόσμος ούτε ξεκινά ούτε και τελειώνει με το τι νούμερο θα δείξει η ζυγαριά. Ωστόσο, η «καλή» σχέση μαζί της μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο -αν μη τι άλλο- χρήσιμο, καταγράφοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά τόσο με την υγεία όσο και με τους στόχους που έχετε θέσει για να τη βελτιώσετε, ενώ μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη αν φροντίσετε απλώς να ανεβαίνετε πάνω της τις ώρες της ημέρας που τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο ακριβή.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Φυσιολογίας, το αποτέλεσμα τις πρωινές ώρες δεν θα είναι το ίδιο με το βράδυ.

Το σωστό timing

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η ακριβέστερη ένδειξη από τη ζυγαριά θα έρθει το πρωί, μετά τις πρωινές κενώσεις και πριν το πρωινό ή την πρώτη γουλιά νερό.

Αυτή είναι, λοιπόν, η καλύτερη στιγμή να ζυγιστείτε, καθώς το σώμα είχε την ευκαιρία να χωνέψει ό,τι καταναλώθηκε την προηγούμενη ημέρα, κρατώντας το στομάχι άδειο.

Έξτρα tips

Εκτός από την… ιδανική στιγμή, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που εγγυώνται ακριβείς ενδείξεις αν έχετε μπει σε διαδικασία να παρακολουθείτε σε τακτική βάση την απώλεια ή την αύξηση του βάρους σας. Αυτοί είναι να:

ζυγίζεστε μία φορά την εβδομάδα την ίδια ώρα της ημέρας

διατηρείτε τη ζυγαριά σας σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια

στέκεστε ξυπόλητοι στη ζυγαριά, κατανέμοντας ομοιόμορφα το βάρος σας και στα δύο πόδια

φοράτε λίγα έως καθόλου ρούχα όταν ζυγίζεστε και να το τηρείτε κάθε φορά που ζυγίζεστε

Πότε να… αποχαιρετήσεις τη ζυγαριά

Αν, ωστόσο, η μέτρηση του βάρους σας, νιώθετε ότι κάνει κακό στην ψυχολογία σας, θα είναι καλύτερο να την αποχαιρετήσετε.

Επομένως, σταματήσετε το ζύγισμα αν νιώθετε ότι αυτό σας οδηγεί σε:

αρνητικές σκέψεις

μη ασφαλείς ή ανθυγιεινές συνήθειες

τακτικό άγχος ή θλίψη

