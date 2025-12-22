search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 15:20
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 12:47

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

22.12.2025 12:47
zigaria-new

Φοβάσαι τι θα δείξει η ζυγαριά; Ένα πρώτο βήμα που μπορείς να κάνεις, είναι να ελέγξεις το σωματικό σου βάρος την κατάλληλη ώρα!

Αρχικά, ας ξεκαθαρίσουμε ότι ο κόσμος ούτε ξεκινά ούτε και τελειώνει με το τι νούμερο θα δείξει η ζυγαριά. Ωστόσο, η «καλή» σχέση μαζί της μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο -αν μη τι άλλο- χρήσιμο, καταγράφοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά τόσο με την υγεία όσο και με τους στόχους που έχετε θέσει για να τη βελτιώσετε, ενώ μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη αν φροντίσετε απλώς να ανεβαίνετε πάνω της τις ώρες της ημέρας που τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο ακριβή.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Φυσιολογίας, το αποτέλεσμα τις πρωινές ώρες δεν θα είναι το ίδιο με το βράδυ.

Το σωστό timing

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η ακριβέστερη ένδειξη από τη ζυγαριά θα έρθει το πρωί, μετά τις πρωινές κενώσεις και πριν το πρωινό ή την πρώτη γουλιά νερό.

Αυτή είναι, λοιπόν, η καλύτερη στιγμή να ζυγιστείτε, καθώς το σώμα είχε την ευκαιρία να χωνέψει ό,τι καταναλώθηκε την προηγούμενη ημέρα, κρατώντας το στομάχι άδειο.

Έξτρα tips

Εκτός από την… ιδανική στιγμή, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που εγγυώνται ακριβείς ενδείξεις αν έχετε μπει σε διαδικασία να παρακολουθείτε σε τακτική βάση την απώλεια ή την αύξηση του βάρους σας. Αυτοί είναι να:

  • ζυγίζεστε μία φορά την εβδομάδα την ίδια ώρα της ημέρας
  • διατηρείτε τη ζυγαριά σας σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια
  • στέκεστε ξυπόλητοι στη ζυγαριά, κατανέμοντας ομοιόμορφα το βάρος σας και στα δύο πόδια
  • φοράτε λίγα έως καθόλου ρούχα όταν ζυγίζεστε και να το τηρείτε κάθε φορά που ζυγίζεστε

Πότε να… αποχαιρετήσεις τη ζυγαριά

Αν, ωστόσο, η μέτρηση του βάρους σας, νιώθετε ότι κάνει κακό στην ψυχολογία σας, θα είναι καλύτερο να την αποχαιρετήσετε.

Επομένως, σταματήσετε το ζύγισμα αν νιώθετε ότι αυτό σας οδηγεί σε:

  • αρνητικές σκέψεις
  • μη ασφαλείς ή ανθυγιεινές συνήθειες
  • τακτικό άγχος ή θλίψη

Διαβάστε επίσης:

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες και … ορμόνες: Πώς η διατροφή στις γιορτές επηρεάζει την ευεξία των γυναικών

Καρκίνος στο πάγκρεας: Νέα θεραπεία για την αντιμετώπιση μιας από τις πιο επιθετικές νεοπλασίες

Συναγερμός ειδικών για ραγδαία μετάδοση της γρίπης στις γιορτές – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
app-store_0403_1460-820_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ιταλία «έριξε» στην Apple πρόστιμο περίπου 100 εκατ. ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

napoleon_maravegias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια γενική γραμματεία για τον Ν. Μαραβέγια

Dolphin-safety-01-xl
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD φέρνει το πιο προσιτό plug-in hybrid της αγοράς στην Ευρώπη

MEGARO_MAXIMOU_EUROKINISSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν οι νέοι γ.γ. των υπουργείων – Ποιοι παραιτούνται, ποιοι αναλαμβάνουν

xristougenniatiko_trapezi
ΥΓΕΙΑ

Γιορτές με σακχαρώδη διαβήτη: Διατροφικά tips για απόλαυση με έλεγχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 15:18
app-store_0403_1460-820_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ιταλία «έριξε» στην Apple πρόστιμο περίπου 100 εκατ. ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

napoleon_maravegias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια γενική γραμματεία για τον Ν. Μαραβέγια

Dolphin-safety-01-xl
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD φέρνει το πιο προσιτό plug-in hybrid της αγοράς στην Ευρώπη

1 / 3