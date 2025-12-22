Καρκίνος στο πάγκρεας: Νέα θεραπεία για την αντιμετώπιση μιας από τις πιο επιθετικές νεοπλασίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καλά νέα για τον καρκίνο του παγκρέατος και ειδικότερα το παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα (pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC) το οποίο συγκαταλέγεται στις πλέον επιθετικές κακοήθειες του πεπτικού συστήματος, με υψηλά ποσοστά πρώιμης υποτροπής και περιορισμένη μακροχρόνια επιβίωση.
Τα τελευταία χρόνια, η περιεγχειρητική στρατηγική σε ασθενείς με χειρουργήσιμη ή οριακά χειρουργήσιμη (borderline resectable) νόσο έχει μετατοπιστεί προς την ενσωμάτωση της νεοεπικουρικής θεραπείας, με στόχο τη βελτιστοποίηση του ογκολογικού αποτελέσματος.
Οι βασικοί στόχοι της νεοεπικουρικής προσέγγισης περιλαμβάνουν:
Τα ευρήματα
Η πρωταρχική ανάλυση κατέδειξε ότι η προεγχειρητική θεραπεία με PAXG υπερείχε σημαντικά του mFOLFIRINOX, προσφέροντας σαφή βελτίωση στην επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων.
Το όφελος αυτό αντιστοιχούσε σε 37% μείωση του κινδύνου συμβαμάτων και σε απόλυτη διαφορά 20% στην επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων στα τρία έτη, πληρώντας το προκαθορισμένο κριτήριο ανωτερότητας της μελέτης.
Παράλληλα, τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν συνεπή με το κύριο αποτέλεσμα: υψηλότερα ποσοστά βαθιάς βιοχημικής ανταπόκρισης (μείωση CA19-9 ≥90%), καλύτερος απεικονιστικός έλεγχος της νόσου, αυξημένα ποσοστά πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης και χαμηλότερη συχνότητα πρώιμης μετεγχειρητικής ανίχνευσης μεταστάσεων στην ομάδα PAXG.
Αναφορικά με την ασφάλεια, τα δύο σχήματα εμφάνισαν συγκρίσιμα ποσοστά σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, με μοναδική εξαίρεση την αυξημένη συχνότητα ουδετεροπενίας στο PAXG.
Σε επίπεδο συνολικής τοξικότητας, το PAXG παρουσίασε ευνοϊκότερο προφίλ ανεκτικότητας.
Συμπέρασμα
Σύμφωνα με τους ειδικούς τα αποτελέσματα της PACT-21 CASSANDRA αμφισβητούν την έως σήμερα κυρίαρχη θέση του mFOLFIRINOX ως μοναδικού προεγχειρητικού σχήματος αναφοράς και αναδεικνύουν το PAXG ως ιδιαίτερα αποτελεσματική και καλά ανεκτή εναλλακτική.
Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις μελλοντικές θεραπευτικές κατευθυντήριες οδηγίες και να ενισχύσουν την εξατομικευμένη, τεκμηριωμένη περιεγχειρητική προσέγγιση στον καρκίνο του παγκρέατος.
Διαβάστε επίσης
Συναγερμός ειδικών για ραγδαία μετάδοση της γρίπης στις γιορτές – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
«Σούπερ γρίπη»: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Πιθανή κορύφωση των κρουσμάτων τον Ιανουάριο στην Ελλάδα
Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: Ζώντας στα όρια – Συμπτώματα και θεραπεία (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.