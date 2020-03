Κορωνοϊός: Σαν... αστροναύτης ο Πούτιν επισκέφθηκε νοσοκομείο με κρούσματα (Photo | Video)

Φορώντας μια ολόσωμη κίτρινη προστατευτική στολή και με αναπνευστήρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η κατάσταση με τον κορωνοϊό είναι υπό έλεγχο στη χώρα που έχει ήδη λάβει μέτρα, αλλά ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, τον προειδοποίησε ότι η πραγματική εικόνα δεν αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία.

