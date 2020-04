Μελέτη: Τρεις μεταλλάξεις του νέου κορωνοϊού εξαπλώθηκαν στον κόσμο

Ανακατασκευάστηκαν τα πρώιμα εξελικτικά «μονοπάτια»του κορωνοϊού (Covid-19), καθώς η λοίμωξη εξαπλώθηκε από το Γουχάν της Κίνας προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Με την ανάλυση των πρώτων 160 πλήρων γονιδιωμάτων του ιού από ασθενείς, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η μετάλλαξη του ιού που μοιάζει περισσότερο με εκείνη που ανακαλύφθηκε στις νυχτερίδες βρέθηκε σε μεγάλο βαθμό σε ασθενείς από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, και όχι από τη Γουχάν.

Ο Δρ Peter Forster, γενετιστής και επικεφαλής συγγραφέας της δημοσίευσης από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δήλωσε: «Υπάρχουν πάρα πολλές και γρήγορες μεταλλάξεις για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια το «οικογενειακό δέντρο» του Covid-19. Χρησιμοποιήσαμε έναν μαθηματικό αλγόριθμο δικτύου για την απεικόνιση όλων των πιθανών δένδρων ταυτόχρονα. Αυτές οι τεχνικές είναι κυρίως γνωστές για τη χαρτογράφηση των κινήσεων των προϊστορικών ανθρώπινων πληθυσμών μέσω του DNA. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες φορές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των οδών μόλυνσης ενός κορονοϊού όπως ο Covid-19».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της βρετανικής Metro, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε στοιχεία από δείγματα που ελήφθησαν από όλο τον κόσμο μεταξύ 24 Δεκεμβρίου 2019 και 4 Μαρτίου 2020. Βρήκαν τρεις διαφορετικές αλλά με μεγάλη συνάφεια παραλλαγές του Covid-19, τις οποίες ονόμαζαν Α, Β και C.

metro.co.uk

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο πλησιέστερος τύπος κορονοϊού με αυτόν που ανακαλύφθηκε σε νυχτερίδες - ο τύπος Α, το αρχικό γονιδίωμα του ανθρώπινου ιού - ήταν παρών στη Γουχάν, αλλά δεν ήταν ο επικρατέστερος τύπος του ιού της πόλης. Οι μεταλλαγμένες εκδοχές του Α παρατηρήθηκαν στους Αμερικανούς που αναφέρθηκαν ότι έχουν ζήσει στη Γουχάν και ένας μεγάλος αριθμός ιών τύπου Α βρέθηκαν σε ασθενείς από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Ο βασικός τύπος του ιού στη Γουχάν ήταν ο Β και εντοπίστηκε σε ασθενείς από όλη την ανατολική Ασία, ωστόσο δεν πέρασε πολύ πέρα ​​από την περιοχή χωρίς περαιτέρω μεταλλάξεις.

(Picture: Nextstrain)

Οι ερευνητές λένε ότι η παραλλαγή C είναι ο κύριος ευρωπαϊκός τύπος του ιού, που βρέθηκε στους πρώτους ασθενείς από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σουηδία και την Αγγλία. Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι μία από τις πρώτες εισαγωγές του ιού στην Ιταλία ήρθε μέσω του πρώτου τεκμηριωμένου κρούσματος στη Γερμανία στις 27 Ιανουαρίου και ότι μια άλλη «διαδρομή» που σχετίζεται με τις πρώτες εισαγωγές του ιού στην Ιταλία συνδέεται με «ένα σμήνος από Σιγκαπούρη».

Η παραλλαγή αυτή απουσιάζει από το δείγμα της κινεζικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά παρατηρείται στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι μέθοδοί τους θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην τελευταία αλληλουχία του γονιδιώματος του κορονοϊού για να βοηθήσουν στην πρόβλεψη των μελλοντικών παγκόσμιων σημείων εστίασης της μετάδοσης του ιού και της εξάπλωσής του.

(Picture: PNAS)

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Η παραλλαγή Α, που συνδέεται στενότερα με τον ιό που απαντάται τόσο σε νυχτερίδες όσο και σε πανγκολίνους, περιγράφεται ως η ρίζα της εμφάνισης του ιού από τους ερευνητές. Ο τύπος Β προέρχεται από τον τύπο Α, ο οποίος χωρίστηκε σε δύο μεταλλάξεις, και ο τύπος C είναι με τη σειρά του «το παιδί» του Β, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι μέθοδοι φυλογενετικού δικτύου που χρησιμοποιούνται από ερευνητές - το οποίο δίκτυο εξετάζει τις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ των βιολογικών οντοτήτων - επέτρεψαν την απεικόνιση εκατοντάδων εξελικτικών δέντρων ταυτόχρονα σε ένα απλό γράφημα.

Πηγή: ethnos.gr