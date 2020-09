Ο Πάπας Φραγκίσκος προσκύνησε τη σημαία του Λιβάνου και είπε μια προσευχή για τη χώρα (Video)

Σε μια ασυνήθιστη ενέργεια προέβη ο Πάπας Φραγκίσκος.

Κατά το πρώτο δημόσιο κήρυγμά του στο Βατικανό από τον Μάρτιο, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας προσκύνησε μια σημαία του Λιβάνου που του δόθηκε από έναν πιστό, ενώ είπε μια προσευχή για την πολύπαθη χώρα.

WATCH: Pope Francis kissed the Lebanese flag handed to him by a visitor among his first general audience since March and said a prayer for the country pic.twitter.com/TeCnuYwo5k