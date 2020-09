Νέο χτύπημα για Ερντογάν: Υποβάθμιση τουρκικών τραπεζών από Moody's και «καμπανάκι» για capital controls

Στην υποβάθμιση 13 τουρκικών τραπεζών προχώρησε η Moody's, μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, στο B2 με αρνητικό outlook από B1 προηγουμένως.

Οι προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων και των ομολόγων όλων των τουρκικών τραπεζών που καλύπτονται από τον οίκο, που έχουν βαθμολογηθεί από τη Moody's παραμένουν αρνητικές.

Οι αρνητικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την κρίση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε capital controls και περιορισμούς στις εκροές ξένου συναλλάγματος.

Οι τράπεζες που επηρεάζονται είναι οι εξής:

Akbank T.A.S. Alternatifbank A.S. Denizbank A.S. Export Credit Bank of Turkey A.S. HSBC Bank A.S. (Turkey) QNB Finansbank A.S. T.C. Ziraat Bankasi A.S. Turk Ekonomi Bankasi A.S. Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turkiye Halk Bankasi A.S. Turkiye Is Bankasi A.S. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. και Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Επιπλέον, η Moody's υποβάθμισε και την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, σε B2 από B1.