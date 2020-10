Η Emilia Clarke ομολογεί ακριβώς πώς ένιωσε για το τέλος της Daenerys

Όταν μία σειρά κάνει τόσα εκατομμύρια κόσμο να βρίσκονται συντονισμένα για κάθε επεισόδιο και να μη βαριέται να τη συζητάει ακόμα και μήνες μετά το φινάλε της, τότε είναι σημαντική. Ακόμα κι αφού όλοι συσπειρώθηκαν ενάντια στους δημιουργούς και στη σεζόν που κυκλοφόρησαν, με τον George R. R. Martin να είναι απών.

Ο κόσμος όπως έχει φανεί, μάλλον δυσαρεστήθηκε με τον τελευταίο κύκλο. Έφτασε σε σημείο να αναρωτιέται μήπως όλη η ομάδα άλλαξε και κάποιοι άλλοι βρέθηκαν στα ηνία. Αλλά, όπως όλα δείχνουν, δεν προβληματίστηκε μόνο το κοινό, αλλά και οι ίδιοι οι ηθοποιοί.



Η Emilia Clarke, που υποδύθηκε την Daenerys Targaryen, αντέδρασε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όταν έμαθε την τύχη του χαρακτήρα της και στο βιβλίο του James Hibberd, Fire Cannot Kill A Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series, δόθηκε η απάντηση από την ίδια.

«Έκλαιγα όταν διάβασα τα σενάρια. Ήταν πολύ δύσκολο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν μία αντίδραση στο στομάχι και η δεύτερη σκέψη μου, που ήταν χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά, ήταν ‘Πώς θα το πάρουν αυτό οι άνθρωποι;’ Είχα τα δικά μου συναισθήματα για αυτό και συνδυάστηκαν με τα συναισθήματα σχετικά με την Emilia. Έχεις την ανάπτυξη του χαρακτήρα και την ανάπτυξή μου να πηγαίνει με αυτό. Είχε φτάσει σε σημείο που οι άνθρωποι έλεγαν ‘Δε μιλάνε για εσένα, Emilia, μιλάνε για τον χαρακτήρα σου’. Πήγα για μία βόλτα και δε γύρισα πίσω για ώρες γιατί σκεφτόμουν: ‘Πώς θα το κάνω αυτό;’»

«Δέκα χρόνια δουλεύοντας πάνω σε αυτό, ήταν λογικό, γιατί που αλλού μπορεί να πάει; Είναι λογική αλλαγή των γεγονότων… Είναι μία Targaryen. Και η παιδική σου ηλικία και η ανατροφή σου επηρεάζει τις επιλογές σου στη ζωή τόσο πολύ. Μεγάλωσε με τον Iron Throne να είναι ο μοναδικός στόχο. Αυτή η ανάγκη να πει ‘Το έκανα για την οικογένειά μου, για τα πάντα μου, πήγα εκεί και το καταστήσαμε’. Ότι κανένα μέλος της οικογένειάς της πέθανε μάταια για αυτό. Ότι η ζωή της δεν υπήρξε για το τίποτα. Ότι δεν πάλεψε σκληρά για το τίποτα. Ήταν τόσο κοντά να εκπληρώσει αυτήν τη σφραγίδα αποδοχής, αυτό το πράγμα που κρυφά όλοι θέλουμε. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο γιατί πάει εκεί. Αλλά, έχοντας πει όλα αυτά τα πράγματα που έχω πει… Είμαι με την Daenerys. Είμαι με το μέρος της! Δε γίνεται διαφορετικά»