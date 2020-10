Τρύφωνας Σαμαράς: «Έχω κορωνοϊό» - Το μήνυμά του (Video)

Ο Τρύφωνας Σαμαράς που φέτος εκτός από το Style me Up συμμετέχει και στο Just the 2of Us, βρέθηκε θετικός στο Covid 19. Ο γνωστός κομμωτής έκανε την αποκάλυψη με ένα βίντεο στο Instagram.



«Δυστυχώς σήμερα έμαθα ότι είμαι και εγώ θετικός στον Covid-19... αισθάνομαι καλά αν και είχα λίγο πυρετό» λέει, μεταξύ άλλων, ο Τρύφωνας Σαμαράς στο βίντεο που ανέβασε.



Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες ημέρες, στην παραγωγή του Just the 2 of Us είχαν βρεθεί άλλα δυο θετικά κρούσματα και προκειμένου να προστατευτεί η υγεία όλων δεν θα πραγματοποιηθεί το live του Σαββάτου.