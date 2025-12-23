Μετά τη βελόνα έμεινε… ακούνητος και ο Γερουλάνος

Στις 24 Σεπτεμβρίου ο Παύλος Γερουλάνος έκανε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και πάντως πολυσυζητημένες δηλώσεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Είπε ότι η «βελόνα» των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ παραμένει κολλημένη και ότι αυτό αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα για το κόμμα, ρίχνοντας στη συνέχεια τη «βόμβα»: «Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές».

Οι δύο μήνες συμπληρώθηκαν στις 24 Νοεμβρίου και αύριο, περνά κι άλλος ένας – αισίως τρίμηνο δηλαδή.

Η «βελόνα» όμως του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο έμεινε κολλημένη και δεν ξεκόλλησε, αλλά σε ορισμένες από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, κινείται ελαφρώς προς τα κάτω. Με τον φόβο μάλιστα να πάει ακόμα πιο κάτω, εάν εμφανιστούν νέα κόμματα όπως αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Και ενώ θα περίμενε κάποιος να… κινηθεί ο Παύλος Γερουλάνος κάπως δραστήρια αμέσως μετά την άκαρπη εκπνοή του διμήνου – στις 24 Νοεμβρίου – ακόμα κι ένα μήνα μετά δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση για το πώς πάει ή πώς πρέπει να πάει το ΠΑΣΟΚ. Όχι για κάτι άλλο, αλλά έστω ως συνέχεια εκείνης της δραματικής προειδοποίησης.

Η μόνη παρέμβαση που έκανε όλο αυτό το διάστημα ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης – με ενδιαφέρουσες αντιπολιτευτικές παρατηρήσεις είναι αλήθεια – αλλά καμία άλλη επί του αμιγώς πολιτικού/εσωκομματικού πεδίου. Λίγο νωρίτερα μόνο, στις 11 Νοεμβρίου, είχε πει ότι «δεν υπάρχει έκρηξη δημοκρατίας» στο κόμμα και ότι πρέπει να διεξαχθεί σύντομα κομματικό συνέδριο ώστε να αναζωογονηθεί η δημοκρατική διαδικασία και η λειτουργία των οργάνων. Από κει και μετά, σιωπή επί των Πασοκικών δραμάτων.

Προφανώς, ως έμπειρος πολιτικός ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος, επέλεξε να μην θέσει θέματα, που θα τον φέρουν σε σύγκρουση με την ηγεσία.

Προτίμησε δηλαδή να αποσυρθεί σε αυτή τη φάση από την εσωκομματική διελκυστίνδα, παρότι η άποψή του λογικά είναι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά και δεν έχει θετικές προοπτικές στο δρόμο προς τις εκλογές. Αυτό άλλωστε ήταν το νόημα της παρέμβασής του στις 24 Σεπτεμβρίου.

Πολλοί περίμεναν ότι με την πάροδο του κρίσιμου χρόνου, που ο ίδιος έθεσε για «να κουνηθεί η βελόνα», ως προαπαιτούμενο να πάει καλά το ΠΑΣΟΚ στα εκλογές, θα κατέθετε κάποιες προτάσεις, ιδέες και πρωτοβουλίες. Όχι κατ’ ανάγκη μετωπικά αντίθετες στον Νίκο Ανδρουλάκη, αφού και ο ίδιος είχε διευκρινίσει πως δεν το συνδέει με θέμα ηγεσίας. Αλλά τουλάχιστον κάποιες επισημάνσεις και χρήσιμα πράγματα στον εσωκομματικό διάλογο, ειδικά ενόψει συνεδρίου, τις περίμεναν πολλοί.

Την ίδια ώρα άλλωστε, η Άννα Διαμαντοπούλου έχει επιδείξει αξιοσημείωτα αντανακλαστικά, αναφέροντας με έμφαση ότι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η καλύτερη και πως θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο κόμμα, εάν αυτό δεν πάει καλά στις εκλογές. Το γεγονός μάλιστα ότι η πρώην επίτροπος είναι στέλεχος της στενής ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ως υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις παρεμβάσεις που κάνει με αυτό το περιεχόμενο.

Πάντως από τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι έτσι κι αλλιώς ο κ. Γερουλάνος δεν θα θέσει θέμα αμφισβήτησης στο συνέδριο.

Έτσι, μετά τη βελόνα, ακίνητος έμεινε – τουλάχιστον μέχρι τώρα – και ο βουλευτής που αναφέρθηκε σε αυτή. Αν και μέχρι το συνέδριο υπάρχει δρόμος και κατά τα φαινόμενα ευκαιρίες για να κινηθεί, εφόσον μπορεί και θέλει.

