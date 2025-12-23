Σήμερα το τελευταίο υπουργικό της χρονιάς με μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες

Μήνυμα προς τους αγρότες «να σεβαστούν τις ανάγκες της κοινωνίας τις ημέρες των εορτών και να μεταβάλουν την άκαμπτη στάση που τηρούν στα μπλόκα» αναμένεται να στείλει ο κ. Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβουλίου που συνεδριάζει σήμερα, στις 11.

Όσον αφορά τα θέματα του τελευταίου υπουργικού συμβουλίου του έτους στην κορυφή βρίσκεται η παρουσίαση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για τη νέα χρονιά, το οποίο θα εισηγηθούν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άκης Σκέρτσος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης «θα παρουσιάσει βήμα-βήμα τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026» τονίζοντας πως «θα είναι ένα πλήρες κυβερνητικό έτος, πριν μπούμε στο 2027».

Με αυτή την αναφορά του θέλει να βάλει φρένο σε κάθε σενάριο περί πρόωρων εκλογών, να υπογραμμίσει την πρόθεση του να προχωρήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες δεσμεύθηκε προεκλογικά και να δώσει το μήνυμα προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου «να τρέξουν τα θέματα που αφορούν τα χαρτοφυλάκια τους».

Οι αναταράξεις των τελευταίων μηνών με επίκεντρο το αγροτικό και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν κοστίσει στην κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τις ξεπεράσει μέσα από την παραγωγή έργου, δείχνοντας πως η χώρα είναι «κυβερνήσιμη» και η κυβέρνηση του αποδοτική.

Ενώ, θέλει να κινητοποιήσει τα στελέχη του κυβερνητικού μηχανισμού από τα οποία θα ζητήσει να προτάξουν την αποτελεσματικότητα έναντι της πρόωρης προεκλογικής κινητοποίησης.

Παρουσιάσεις νομοσχεδίων

Στα άλλα θέματα του υπουργικού συμβουλίου, οι Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς και θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Τέλος θα υπάρξει εισήγηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

