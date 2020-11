Αυτός ο ηθοποιός θα πάρει τη θέση του Τζόνι Ντεπ στην ταινία "Fantastic Beasts"

Τι και αν οι fan του Wizarding World μαζεύουν υπογραφές για να μπορέσουν αν κρατήσουν τον Τζόνι Ντεπ στις νέες ταινίες Fantastic Beasts όπου υποδύεται τον κακό μάγο Gellert Grindelwald φαίνεται ότι η Warner Bros έχει πάρει την απόφασή της και μάλιστα έχουν βρει και αντικαταστάτη.

Ο Τζόνι Ντεπ ο οποίος πρωταγωνιστούσε στην ταινία έπρεπε αναγκάστηκα να παραιτηθεί όταν έχασε την διαμάχη με την εφημερίδα «The Sun» η οποία τον χαρακτήρισε ως βίαιο άντρα απέναντι στην πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ.

Και μπορεί να έχασε την δικαστική διαμάχη όμως τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ήταν αρκετά για να πείσουν πολύ κόσμο ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει αντίθετα αυτός που δεχόταν βία ήταν ο ίδιος ο ηθοποιός.

Παρόλα αυτά η παραγωγή του ζήτησε να παραιτηθεί κάτι το οποίο έκανε άμεσα. Τώρα οι φήμες ήθελαν τον Μαντς Μίκελσεν να αντικαθιστά τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε ότι όλα αυτά είναι απλά φήμες.

Warner Bros confirms Mads Mikkelsen is replacing Johnny Depp as Grindelwald in 'Fantastic Beasts 3' pic.twitter.com/wtIfZtQb7f