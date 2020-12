Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Άμυνας της Αιγύπτου πλάνα από αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησαν μαχητικά Rafale της πολεμικής αεροπορίας της χώρας, εναντίον θέσεων και οχημάτων τρομοκρατών στη Λιβύη.

Μια οχηματοπομπή δεκάδων οχημάτων, φορτωμένα με πυρομαχικά και εξοπλισμό ήταν ο στόχος των αιγυπτιακών μαχητικών αεροσκαφών Rafale, τα οποία σε μια «σαρωτική» επιδρομή κατέστρεψαν το σύνολο των εχθρικών δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Breaking: Egypt's MoD announced that the Egyptian Armed Forces have carried out a preemptive strike against terrorist elements on the western strategic direction by targeting & destroying 21 SUVs loaded with terrorists, arms and ammunition at the borders with Libya. pic.twitter.com/ZPlUrZzqUN