«Mission Impossible 7»: Κι άλλο ξέσπασμα του Τομ Κρουζ – Παραιτήθηκαν πέντε μέλη του συνεργείου του (Videos)

Την παραίτησή τους υπέβαλαν πέντε μέλη του συνεργείου γυρισμάτων του «Mission: Impossible 7» ύστερα από ένα ακόμα έντονο ξέσπασμα που φέρεται να είχε ο Τομ Κρουζ στο σετ.

Μάλιστα, πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο χολιγουντιανός σταρ εξερράγη, με αφορμή την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό. Στο πρώτο ξέσπασμα του ηθοποιού το οποίο καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου, ακούμε τον Τομ Κρουζ να επιπλήττει δυο άτομα του συνεργείου τα οποία δεν τήρησαν μεταξύ τους την απόσταση ασφαλείας των δύο μέτρων, ενώ στο ηχητικό ακούμε τον Τομ Κρουζ να απειλεί ακόμα και με απολύσεις.

Το βράδυ της Τρίτης, το σκηνικό επαναλήφθηκε, καθώς ο 58χρονος σταρ ξέσπασε για ακόμα μια φορά...

«Η πρώτη έκρηξη ήταν μεγάλη, αλλά έκτοτε τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει. Η ένταση αυξάνεται εδώ και μήνες και αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Από την ώρα που διέρρευσε το περιστατικό στο κοινό η οργή φουντώνει, και αρκετά μέλη του συνεργείου έχουν παραιτηθεί. Ωστόσο ο Τομ δεν διαθέτει άλλη υπομονή μετά από όσα έχει κάνει για να συνεχιστούν τα γυρίσματα. Είναι θυμωμένος που οι άλλοι δεν το παίρνουν τόσο σοβαρά όσο αυτός. Σε τελική ανάλυση, αυτός θα είναι υπόλογος αν συμβεί κάτι» δήλωσε -υπό καθεστώς ανωνυμίας- πηγή της εφημερίδας Sun.



Το οργισμένο ξέσπασμα του πρωταγωνιστή του Χόλιγουντ, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο με άλλους να τον κατηγορούν για τη συμπεριφορά του και άλλους να συμμερίζονται την ανησυχία του για τη σωστή τήρηση των μέτρων. Φυσικά, δεν έλλειψαν και οι χιουμοριστικές αναρτήσεις εκείνων που θυμήθηκαν παλιές σκηνές από ταινίες του 58χρονου με εντυπωσιακά ξεσπάσματα...

Σύμφωνα με την Sun, o Σπένσερ ΜακΝτόναλντ, εκπρόσωπος του σωματείου Bectu στον χώρο της ψυχαγωγίας επέκρινε σφοδρά τον Κρουζ, τονίζοντας πως μετά από μια τόσο δύσκολή χρονιά για τους freelancer που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος, το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται τα κινηματογραφικά συνεργεία είναι έναν εκατομμυριούχο σταρ του Χόλιγουντ να ουρλιάζει και να τους απειλεί με απόλυση.

Ωστόσο, αρκετοί ήταν οι συνάδελφοι του Τομ Κρουζ που έδειξαν κατανόηση και τον στήριξαν δημόσια.

«Τον καταλαβαίνω», είπε η Γούπι Γκόλντμπεργκ από το πάνελ της εκπομπής «The View» προσθέτοντας: «Ορισμένοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται γιατί θύμωσε τόσο πολύ. Μα είναι η ταινία του. Αν κολλήσει αυτός Covid-19, πάει η ταινία, τελείωσε».



«Δεν αντέδρασε υπερβολικά, πρόκειται για ένα αληθινό πρόβλημα» είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ενώ ο Τζος Γκαντ, ο κωμικός ηθοποιός που έχει δανείσει τη φωνή του στον χιονάνθρωπο Olaf στο franchise Frozen, έγραψε σε ανάρτηση: «Απλά για να ξέρετε, ο Τομ Κρουζ έχει δίκιο».

«Ποτέ δεν τον συμπάθησα περισσότερο! Μπορώ να παίξω το κλιπ δυνατά στο σούπερ μάρκετ;», δήλωσε η ηθοποιός Χίλαρι Μπέρτον Μόργκαν με τον σεναριογράφο και παραγωγό Μάικ Σκάλι να γράφει στο Τwitter: «Σε παρακαλώ, έλα βάλε τους τις φωνές στην Αμερική».



Τι έλεγε ο Τομ Κρουζ στο επίμαχο βίντεο



Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να επιβληθούν αυστηροί κανόνες στα γυρίσματα της νέας ταινίας του πετυχημένου franchise, που αυτήν την περίοδο λαμβάνουν χώρα στη Βρετανία. Γι' αυτό και το θέαμα δύο εργαζομένων να παραβιάζουν τους κανόνες αυτούς, τον έβγαλε εκτός εαυτού. Τουλάχιστον 50 μέλη του συνεργείου ήταν παρόντα στο οργισμένο ξέσπασμα του Τομ Κρουζ.

«Αν σας ξαναδώ να το κάνετε αυτό, θα πάρετε πόδι. Όποιον δω να το κάνει, αυτό ήταν. Μην τολμήσεις να το ξανακάνεις γ@@το!» ακούγεται να λέει ο 58χρονος στο ηχητικό ντοκουμέντο. «Στο Χόλιγουντ επέστρεψαν στα στούντιο και γυρίζουν ταινίες χάρη σ' εμάς. Επειδή πιστεύουν σ' εμάς και σ' αυτό που κάνουμε. Κάθε βράδυ είμαι στο τηλέφωνο με κάθε κ@λοστούντιο, ασφαλιστικές εταιρείες, παραγωγούς. Χρησιμοποιούν το παράδειγμά μας για να κάνουν ταινίες. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίες, γ@@@ληδες... Δεν ακούω συγγνώμες. Πείτε τις στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους επειδή έχει κλείσει ο κλάδος μας. Δεν θα τους δώσουν αυτές φαγητό να φάνε ούτε θα πληρώσουν τα δίδακτρα των παιδιών τους», ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει ο σταρ.

