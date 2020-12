Το Netflix φέρνει την πιο δυνατή σειρά της 3ετίας για το 2021 (Video)

Στο φινάλε του 2019 το Netflix έφερνε στην πλατφόρμα του μια σειρά που θα το έκανε για αρκετές ημέρες θέμα συζήτησης στις παρέες που αφιερώνουν χρόνο της κουβέντας τους σε σειρές. Ο λόγος για το The Witcher.

Καθώς το 2020 φεύγει και θα ήταν εξ ορισμού αδύνατο να συμβεί με νέα σειρά κάτι αντίστοιχο, αφού η υπερκατανάλωση μας έκανε να χάσουμε κομμάτι του ενθουσιασμού και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν προσφερόταν για κάτι τέτοιο, θα πρέπει να περιμένουμε το 2021 για να μας επαναφέρει την αυθεντικότητα ενός τέτοιου συναισθήματος.

Όλα τα εχέγγυα για να το πετύχει αυτό έχει η σειρά Shadow and Bone, μία από τις δύο που αποτελούν για το Netflix μεγάλα πονταρίσματα – το Equinox είναι η έτερη σε επίπεδο καινούργιων κυκλοφοριών.

Το Shadow and Bone είναι σειρά που βασίζεται στην τριλογία της Grisha που έχει γράψει η συγγραφέας των best seller του New York Times, η Λάι Μπαρντούγκο, με το ομότιτλο βιβλίο να είναι το πρώτο της τριλογίας.

Για την μεταφορά των βιβλίων σε τηλεοπτική μυθοπλασία, η Λάι συνεργάζεται με τον Έρικ Χάισερερ, σεναριογράφο του τρομερού Bird Box και του ακόμα επικότερου The Arrival. Αν μη τι άλλο, το να βάζεις να δουλέψουν μαζί αυτοί οι δύο, με τον καθένα να έχει έναν τρόπο γραφής με απίστευτη προοπτική και ελκυστικότητα, είναι μια πρώτη επιλογή που σου εξασφαλίζει μια σειρά από πράγματα.

Το βασικότερο είναι ο σεβασμός στις ιδιαίτερες λεπτομέρειες των βιβλίων, κάτι που το βλέπει κανείς στο ότι η σειρά θα προσπαθήσει να ενώσει τις δύο μυθολογίες της τριλογίας Grisha και της τριλογίας Six of Crows, κάτι που δημιουργεί ανεξερεύνητο πεδίο, μιας και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τα origins αρκετών χαρακτήρων δεν αναφέρονται στα βιβλία (Καζ, Ινέζ, Γέσπερ), όπως και οι συναντήσεις τους, οπότε δεδομένου ότι το Shadow and Bone είναι prequel για τα γεγονότα των βιβλίων, πολλά γράφτηκαν πρωτότυπα, όχι βασισμένα στο βιβλίο.

Ως προς την ιστορία, το Shadow and Bone μας συστήνει το ένδοξο έθνος της Ράβκα, όπου όμως η άνοδος του σκότους και η κατρακύλα της επιστήμης έχουν προκαλέσει διχοτόμηση, με την Σκιά να έχει ωθήσει την ανάδυση τεράτων που θρέφονται από την ανθρώπινη σάρκα.

Πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια να σωθεί η Ράβκα, είναι η Αλίνα Στάρκοβ που θα ανακαλύψει ότι διαθέτει τρομερή εσωτερική δύναμη όταν θα βρει τον φίλο της βάναυσα τραυματισμένο. Αυτή η δύναμη θα γίνει ορατή στην ελίτ της Grisha που θα πάρει υπό την σκέπη της μια τρομαγμένη Στάρκοβ με στόχο να της μάθει να δαμάζει αυτή την ακατέργαστη δύναμη. Είναι όμως τόσο προφανές και αγνό το κίνητρο αυτής της μυστήριας ομάδας; Ή μήπως η Αλίνα θα δει ότι η σωτηρία της χώρας της βρίσκεται στα δικά της χέρια και μόνο..;

Τον ρόλο της Στάρκοβ έχει η 25χρονη Τζέσι Μέι Λι στον πρώτο τέτοιου βεληνεκούς ρόλο της καριέρας της, ενώ το πιο γνωστό όνομα του καστ είναι ο Μπεν Μπαρνς (Κίριγκαν) που έχουμε δει στα Χρονικά της Νάρνια ως Πρίγκιπα Κάσπινα, στο Sons of Liberty, στο Punisher και στο Westworld, μεταξύ άλλων.

Το Shadow and Bone θα είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο και το teaser του Netflix έχει μια φράση που ενεργοποιεί τη μεγάλη αναμονή: «Εσύ κι εγώ πρόκειται να αλλάξουμε τον κόσμο»!