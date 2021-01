Για ακροδεξιά βία που συνταράσσει την Ουάσινγκτον έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σχολιάζοντας τα πρωτοφανή γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ.

Ο Α. Τσίπρας σημείωσε: «Ντροπιαστικές εικόνες ακροδεξιάς βίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τη δημοκρατία κάθε μέρα παντού.

Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν πρέπει να γίνει σεβαστή και θα γίνει σεβαστή. Οι εχθροί της δημοκρατίας θα ηττηθούν».

