Προκλητικός Τσαβούσογλου στη συνάντηση με Μισέλ: Δεν αλλάζουμε θέση για το Αιγαίο

Μπορεί διάφορα ΜΜΕ να μιλούν για την «επιχείρηση γοητείας» της Ε.Ε. την οποία έχει εξαπολύσει η Τουρκία -για διάφορους λόγους- ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι η Άγκυρα δεν κάνει ούτε βήμα πίσω στις μαξιμαλιστικές της θέσεις.

Ο Τσαβούσογλου συζήτησε με τον Μισέλ τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εν όψει και της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. το Μάρτιο και στις δηλώσεις του κάθε άλλο παρά γοητευτικός... ήταν.

Αντιθέτως, συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική της Άγκυρας είπε, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ ότι «στο θέμα του Αιγαίου, στο ζήτημα των χωρικών υδάτων του Αιγαίου, δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας. Όλες οι κυβερνήσεις διατήρησαν την ίδια αποφασιστικότητα. Επειδή αυτό είναι εθνικό ζήτημα».

Παράλληλα, επιτέθηκε και στον Έλληνα ομόλογό του, λέγοντας ότι «ο φίλος μου ο Νίκος Δένδιας έκανε λάθος, λανθασμένες δηλώσεις. Ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένες προκλήσεις από την Ελλάδα συνεχίζονται».

Από την πλευρά του, ο Σαρλ Μισέλ περιορίστηκε να ενημερώσει ότι αντικείμενο της συζήτησης με τον Τσαβούσογλου ήταν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και να επισημάνει ότι ο διάλογος οφείλει να έχει αποτελέσματα ως προς το συμφέρον των δύο πλευρών.

Discussion on EU Turkey relationship with foreign minister @MevlutCavusoglu ahead of March #EUCO



Dialogue needs to produce tangible outcomes in the interest of both EU and Turkey. pic.twitter.com/N5e4xBZbTp