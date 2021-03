Η νέα εταιρία του Νίκου Κοκλώνη και οι σοβαρές εξελίξεις με το ΟPEN

Όλα τα σενάρια είναι πλέον ανοιχτά για τη συνεργασία του παραγωγού και παρουσιαστή με τον κανάλι του Ιβάν Σαββίδη.

Ο παραγωγός χρεώνει στον τηλεοπτικό σταθμό αστοχίες και καθυστερήσεις για το προηγούμενο διάστημα.

Από τη πλευρά του ΟPEN ζητήθηκε από τον Νίκο Κοκλώνη να υπογράψει ένα νέο συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο εκείνος δεν έπραξε.

Ο ιδιοκτήτης της Barking Well είχε καταθέσει τηλεοπτικές προτάσεις για παραγωγές, αλλά καμιά δεν πήρε έγκριση να προχωρήσει μέχρι πρότινος.

Ενώ θεωρείται δύσκολο ως απίθανο να βγει το Just The Two Of Us τη φετινή σεζόν κι αυτό έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις των αποφάσεων του καναλιού.

Το OPEN επανήλθε προ ημερών και έδωσε το πράσινο φως να προχωρήσει η παραγωγή του τάλεντ σόου, αλλά ο παραγωγός και ο παρουσιαστής του δεν αποδέχεται την υλοποίηση του πρότζεκτ να συμβεί τη δεδομένη στιγμή. Επίσης του προτάθηκε ένα κλειστό διετές συμβόλαιο το οποίο κι αυτό δεν αποδέχτηκε να το υπογράψει.

Όλα τα σενάρια πλέον είναι ανοιχτά για τη συνέχεια της συνεργασίας του Νίκου Κοκλώνη με το OPEN.

Ο παραγωγός έχει ήδη συνεργασία με το MEGA καθώς και με τον ALPHA με το νέο πρότζεκτ Raid The Cage, (Επιδρομή στο Κλουβί), ενός πρωτότυπου και πολύ πετυχημένου ανά τον κόσμο τηλεπαιχνιδιού καθώς συνδυάζει γνώσεις αλλά και πολλή… πάρα πολλή δράση με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο.

Εκκρεμεί ένα κρίσιμο ραντεβού τις επόμενες ημέρες με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Κι αν προκύψει διαζύγιο μεταξύ τους θα είναι αρκετά σύνθετο.

Και ενώ τρέχουν αυτά τα θέματα συνεργασίας με το OPEN, ο Νίκος Κοκλώνης στήνει νέα εταιρεία.

Πρόκειται για την BarkingWell Staff Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία έχει ως σκοπό τη διάθεση ανθρωπίνου δυναμικού, την έκδοση εντύπων, την ανάπτυξη γραμμικών υπηρεσιών κ.ά.

Το κεφάλαιό της ανέρχεται στα 10.000 ευρώ έχει καταβληθεί από την Koklonis Group of Companies με έδρα τις ΗΠΑ και θα εκπροσωπείται από τον Νίκο Κοκλώνη. Διαχειριστής θα είναι ο Ιωάννης Καγιούλης.