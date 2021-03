Η Μπιγιονσέ στηρίζει Μέγκαν Μαρκλ: «Σε ευχαριστούμε»

Διχασμό έχει προκαλέσει η αποκαλυπτική συνέντευξη της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ με πολλούς να στρέφονται κατά του ζεύγους και άλλους να τάσσονται στο πλευρό τους.

Οι αποκαλύψεις τους, πάντως, εξακολουθούν να αποτελούν πρώτο θέμα στον διεθνή Τύπο, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι πολλές είναι οι αναταράξεις και στο Παλάτι.

Ο Piers Morgan, γνωστός για τις επιθέσεις του προς το πρόσωπο της Μέγκαν, αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς της με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την εκπομπή “Good Morning Britain”, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού δικτύου ITV.

Από την άλλη, πολλοί διάσημοι βρίσκονται στο πλευρό της Μέγκαν. Μετά, λοιπόν, τη Serena Williams, στη λίστα που τη στηρίζουν μπαίνει και η Beyoncé η οποία σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter έγραψε:

“Σε ευχαριστούμε Meghan για το θάρρος σου και την ηγετική ικανότητα. Αντλούμε όλοι δύναμη και έμπνευση από εσένα”.

Thank you Meghan for your courage and leadership. We are all strengthened and inspired by you. https://t.co/V63MffuLAv pic.twitter.com/ymdPGx98O4