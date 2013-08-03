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03.08.2013 11:37

«Ανέβηκε» στη Διαύγεια η νέα προκήρυξη 1453 θέσεων για τη Δημόσια Τηλεόραση

03.08.2013 11:37

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Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η νέα προκήρυξη 1453 θέσεων για τη Δημόσια Τηλεόραση, που θα προστεθούν στις 589 θέσεις της πρώτης προκήρυξης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η νέα προκήρυξη 1453 θέσεων για τη Δημόσια Τηλεόραση, που θα προστεθούν στις 589 θέσεις της πρώτης προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων του νέου διαγωνισμού είναι ως τις Παρασκευή 9 Αυγούστου και σύμφωνα με την κυβέρνηση οι προσλήψεις των 1453 θέσεων θα γίνουν σταδιακά όταν γίνει δυνατή η μεταφορά της Δημόσιας Τηλεόρασης στην Αγία Παρασκευή, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Οι προσλήψεις, σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα έως ότου συγκροτηθεί η ΝΕΡΙΤ και, συνολικά, δεν θα ξεπεράσουν τις 2000.

Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου εκπνέει η 24ωρη παράταση που είχε δοθεί για την υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των 589 θέσεων για τον μεταβατικό τηλεοπτικό φορέα. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης ο αριθμός των αιτήσεων ανερχόταν σε 4500.

Από την μεριά τους οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ με ανακοίνωση αντιδρούν στο «νομικά ανυπόστατο μόρφωμα» του μεταβατικού φορέα, όπως τον χαρακτηρίζουν, σημειώνοντας ότι η τελευταία πρόταση της νέας προκήρυξης στην οποία αναφέρεται ότι «η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνεται σταδιακώς, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και μόλις καταστεί ελεύθερη η χρήση των εγκαταστάσεων των Ραδιομεγάρων Αγ. Παρασκευής και Θεσσαλονίκης» αποδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης.

«Η μόνη πραγματική δημόσια ραδιοτηλεόραση παραμένει η ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι της οποίας συνεχίζουν να παράγουν πλήρες ραδιοτηλεοπτικό,διαδικτυακό και πολιτιστικό πρόγραμμα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στους 19 Περιφερειακούς Σταθμούς της», σημειώνουν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ.  

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