16.04.2014 07:53

Άγνωστοι επιτέθηκαν σε 3 εκλογικά κέντρα στο Βύρωνα (Video)

Τρία εκλογικά κέντρα υποψήφιων δημάρχων στο Βύρωνα κατέστρεψαν άγνωστοι τις πρώτες πρωινές ώρες.

 
Οι άγνωστοι έσπασαν τα εκλογικά κέντρα των Χρήστου Γώγου, Μίλτου Μπαντή και Παναγιώτη Κόνσουλα που βρίσκονται επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.


 
Την επίθεση καταδίκασε με μήνυμά του στο facebook ο δήμαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς  κάνοντας λόγο για «θρασύδειλα ανθρωπάκια».

H επίθεση καταγράφτηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

