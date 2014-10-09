search
09.10.2014 06:08

Η διασκέδαση «πάει» Πεδίο του Άρεως

Τα beach bar έκλεισαν, οι παραλίες και τα καλοκαιρινά bar ερήμωσαν και επειδή ο χειμώνας έκανε για τα καλά την εμφάνισή του η νυχτερινή μας διασκέδαση επέστρεψε και αυτή στην Αθήνα.

Οι επιλογές για μια Σαββατιάτικη έξοδο πολλές. Λίγα όμως είναι τα μαγαζιά που ξεχωρίζουν και αντέχουν να προσφέρουν άφθονη διασκέδαση σε τιμές… κρίσης.
 
Ένα από αυτά είναι και το γνωστό ρεμπετάδικο «το Ποντίκι» το οποίο μέσα σε ένα νεοκλασικό στην οδό Επτανήσου 9 στο Πεδίο του Άρεως έχει καταφέρει να στεγάζει κάθε Παρασκευή και Σάββατο την διασκέδαση εκατοντάδων νέων ανθρώπων πάντα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
 
Κάτι το φιλικό περιβάλλον, κάτι η καλή ορχήστρα, οι τιμές και το άψογο κρασί σε κάνουν αμέσως να νιώσεις σα να είναι σε πάρτυ που κάνει ο φίλος σου στο σπίτι. Γίνεσαι ένα με όλους, χορεύεις μαζί τους και διασκεδάζεις με έναν όμορφο ποιοτικό αλλά και παράλληλα ξέφρενο τρόπο που στις μέρες μας σπανίζει.
 
Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι ανακαλύπτουν το συγκεκριμένο μαγαζί το κάνουν αυτόματα και στέκι τους….
 
Μια επίσκεψη θα σας πείσει για του λόγου το αληθές.

