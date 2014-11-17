Σερ… Ντάνιελ Ντέι Λιούις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Είμαι ολοκληρωτικά ενθουσιασμένος και απίστευτα χαρούμενος» δήλωσε ο διάσημος ιρλανδικής καταγωγής 57χρονος ηθοποιόςΝτάνιελ Ντέι Λιούις, λίγο μετά από τη στιγμή που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου της Αγγλίας, του απένειμε σε μια παραδοσιακή τελετή τον τίτλο του ιππότη.
«Είμαι ολοκληρωτικά ενθουσιασμένος και απίστευτα χαρούμενος» δήλωσε ο διάσημος ιρλανδικής καταγωγής 57χρονος ηθοποιός, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, λίγο μετά από τη στιγμή που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου της Αγγλίας, του απένειμε σε μια παραδοσιακή τελετή τον τίτλο του ιππότη.
Ο ηθοποιός έλαβε την ανώτατη τιμή για την προσφορά του στη Μεγάλη Βρετανία. Να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία έχει παίξει μόνο σε τέσσερις ταινίες, έχει λάβει τρία όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου, τέσσερα βραβεία BAFTA και δύο Χρυσές Σφαίρες.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.