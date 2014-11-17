Σερ… Ντάνιελ Ντέι Λιούις

«Είμαι ολοκληρωτικά ενθουσιασμένος και απίστευτα χαρούμενος» δήλωσε ο διάσημος ιρλανδικής καταγωγής 57χρονος ηθοποιόςΝτάνιελ Ντέι Λιούις, λίγο μετά από τη στιγμή που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου της Αγγλίας, του απένειμε σε μια παραδοσιακή τελετή τον τίτλο του ιππότη.

«Είμαι ολοκληρωτικά ενθουσιασμένος και απίστευτα χαρούμενος» δήλωσε ο διάσημος ιρλανδικής καταγωγής 57χρονος ηθοποιός, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, λίγο μετά από τη στιγμή που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου της Αγγλίας, του απένειμε σε μια παραδοσιακή τελετή τον τίτλο του ιππότη.



Ο ηθοποιός έλαβε την ανώτατη τιμή για την προσφορά του στη Μεγάλη Βρετανία. Να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία έχει παίξει μόνο σε τέσσερις ταινίες, έχει λάβει τρία όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου, τέσσερα βραβεία BAFTA και δύο Χρυσές Σφαίρες.