05.01.2015 10:31

Δεν θα είναι υποψήφιος ο Γιάννης Ιωαννίδης

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ Γιάννης Ιωαννίδης.

   "Με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και συνέπειας προς όλους όσους με επέλεξαν να τους εκπροσωπήσω στην ελληνική Βουλή, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος του κόμματός μου στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές" τονίζει ο Γ. Ιωαννίδης σε σημερινή ανακοίνωσή του.
   Σημειώνει δε πως θα παραμείνει στη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας και θα συνεχίσει να μάχεται για τα ιδανικά του μέσα στους κόλπους της παράταξης και θα είναι φίλος και κοντά σε κάθε πρόβλημα, "όπως και πρώτα και ακόμη περισσότερο".
   Ο Γ. Ιωαννίδης ευχαριστεί -μεταξύ άλλων- "τους δύο άξιους πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά" για την εμπιστοσύνη που τού έδειξαν, όταν τού εμπιστεύτηκαν την τιμητική για τον ίδιο θέση του υφυπουργού Αθλητισμού, αλλά και τους πολίτες που τον τίμησαν με την ψήφο τους.
   Εύχεται δε, "η επόμενη μέρα των εκλογών, να βρει όλους τους Έλληνες ενωμένους, για να μπορέσουμε, σαν μια ομάδα πλέον, να επιτύχουμε τους στόχους μας σαν λαός".

