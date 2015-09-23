Κωνσταντοπούλου: «Άσχημη σύμπτωση» οι συλλήψεις για την ERT Open

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης, ελάχιστες ώρες μετά την ορκωμοσία της, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την διάρκεια της τοποθέτησης της στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αλήθειας για το Χρέος, λέγοντας με καυστικό τόνο πως «λυπάμαι που οι πολίτες της χώρας είναι αφημένοι στο έλεος της παραπληροφόρησης και της διαπλεκόμενης μιντιοκρατίας» σχολιάζοντας με αυτά τα λόγια την σύλληψη της διοίκησης της ΠΟΣΠΕΡΤ.

«Σήμερα πληροφορήθηκα ότι αντί να στρέφεται πάσα αρμόδια αρχή κατά της διαπλοκής στα ΜΜΕ και της ασύδοτης παραποίησης της αλήθειας ξεκίνησε η μάχη κατά των εργαζομένων της ERT Open κατά της διοίκησης της ΠΟΣΠΕΡΤ που είχε κρατήσει ανοιχτή τη φωνή της ΕΡΤ σε όλο το διάστημα που το μαύρο εμπόδιζε την αναμετάδοσή της», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και συνέχισε, συνδέοντας ευθέως το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την ERT Open με τις εργασίες της Επιτροπής Αλήθειας για το Χρέος, λέγοντας ότι «έμαθα ότι συνελήφθη η διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ προκειμένου να τιμωρηθεί για το έγκλημα καθοσιώσεως που ήταν να υπηρετεί την ενημέρωση όλον αυτόν τον καιρό και να αναμεταδίδει τις πραγματικές πληροφορίες για τις εργασίες αυτής της επιτροπής».

«Άσχημη η σύμπτωση, μεγάλη η ευθύνη η επιτροπή αυτή να υπηρετήσει την αλήθεια και σε αυτήν την συνεδρίαση και μετά το κλείσιμό της, μετά την Παρασκευή» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο της Ζωής Κωνταντοπούλου, η οποία εγγυήθηκε ότι το έργο της επιτροπής θα συνεχιστεί όσο είναι εκείνη ακόμα πρόεδρος της Βουλής, δηλώνοντας όμως ότι «δεν μπορώ να προκαταβάλω ποια θα είναι η διάθεση του επόμενου προέδρου» για το μέλλον της επιτροπής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι η Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος δέχθηκε μεγάλο πόλεμο, συκοφαντίες, λάσπη και λοιδορίες. «Υπήρξε θύμα οργανωμένης παραπληροφόρησης από κέντρα τα οποία εξόφθαλμα υπηρέτησαν και καθ’ ομολογία τους στρατεύτηκαν στην υπηρεσία όσων είχαν συμφέρον να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για το χρέος, να μην εντοπιστούν οι ευθύνες για την επιβάρυνση της χώρας με δυσθεώρητα ποσά δανείων».