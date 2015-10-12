Ρήγας: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου

«Δεν είναι βαρίδια οι διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις στο κόμμα» δήλωσε ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας, μιλώντας στον ραδιοσταθμό “Παραπολιτικά”.

«Δεν είναι βαρίδια οι διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις στο κόμμα» δήλωσε ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας, μιλώντας στον ραδιοσταθμό “Παραπολιτικά”.

Υπογράμμισε ότι «το κόμμα είναι δημοκρατικό και γίνεται κάθε φορά προσπάθεια να υπάρχουν συμπτώσεις απόψεων», ενώ συμπλήρωσε πως «όλοι οι σύντροφοι θα συνεισφέρουν στο πολιτικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί».

Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ψηφοφορία του πολυνομοσχέδιου με τα προαπαιτούμενα στη Βουλή, ενώ σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση είπε πως είναι προφανές πως η κυβέρνηση έχει παγώσει το μέτρο και προσπαθεί να βρει ισοδύναμα.

Νωρίτερα ο Πάνος Ρήγας, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ, μιλώντας για το κόμμα τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, ώστε να είναι ο αυθεντικός εκφραστής των κοινωνικών αναγκών προς την κυβέρνηση».

Στην πορεία προς το συνέδριο, επισημαίνει την προτεραιότητα για οργανωτική ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, για πλατύ άνοιγμα του κόμματος στην κοινωνία, ανασυγκρότηση και μαζικοποίηση της Νεολαίας. Στόχος, υπογραμμίζει ο κ. Ρήγας, η κινητοποίηση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας σε κατεύθυνση δημοκρατικής και παραγωγικής αναγέννησης της χώρας.