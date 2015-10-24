Ονομαστική για 35 άρθρα ζήτησε η ΝΔ-Στις 19:00 η ψηφοφορία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ονομαστική ψηφοφορία για 35 άρθρα του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες ζήτησε η Νέα Δημοκρατία. Η ψηφοφορία, αναμένεται να διεξαχθεί στις 19:00.
Ονομαστική ψηφοφορία επί 35 άρθρων ζήτησαν πριν λίγο οι βουλευτές της ΝΔ. Πρόκειται για τα άρθρα: 2, 3,4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21– 43, 55. Η ονομαστική, όπως ενημέρωσε το προεδρείο, θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα. Το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες ψηφίστηκε στην Ολομέλεια επί της αρχής το βράδυ της Πέμπτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και το Ποτάμι υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, “παρών” ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταψήφισαν η ΝΔ, το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή.
