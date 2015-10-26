23.000 δολάρια έδωσε Έλληνας για μπισκότο από τον Τιτανικό!

Για 22. 968 δολάρια πουλήθηκε σε δημοπρασία, στο Wiltshire της Αγγλίας, ένα μπισκότο από τον Τιτανικό και μάλιστα ο αγοραστής ήταν Έλληνας.

Όπως αναφέρει η Dailymail, σύμφωνα με το BBC το μπισκότο τέθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Henry Aldridge & Son και είναι το μοναδικό που «διασώθηκε» από τον Τιτανικό, σε σωσίβια λέμβο.

Το είχε κρατήσει ως «σουβενίρ» επιβάτης του SS Carpathia, το οποίο είχε σπεύσει να βοηθήσει επιζώντες από το ναυάγιο του Τιτανικού και το είχε τοποθετήσει σε φάκελο, γράφοντας επάνω ότι ήταν μπισκότο από τον Τιτανικό, που βρέθηκε σε σωσίβια λέμβο, τον Απρίλιο του 1912.

Με κάποιον τρόπο το μπισκότο «επιβίωσε» και τώρα ανήκει σε Έλληνα συλλέκτη.

Υπενθυμίζεται ότι στο ναυάγιο του Τιτανικού, στις 15 Απριλίου του 1912, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι.