Έγγραφο από τη Διαύγεια «αδειάζει» τον υπουργό Δικαιοσύνης για τον Λάμπρου – (Photo)

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To πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, υποστήριζε ότι ο Παναγιώτης Λάμπρου, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στην υπόθεση Πανούση, δεν είναι μετακλητός υπάλληλος στο υπουργείο του από το τέλος του καλοκαιριού.
To πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, υποστήριζε ότι ο Παναγιώτης Λάμπρου, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στην υπόθεση Πανούση, δεν είναι μετακλητός υπάλληλος στο υπουργείο του από το τέλος του καλοκαιριού.
Ωστόσο, έγγραφο από τη «Διαύγεια» τον διαψεύδει.
Σύμφωνα με το έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 30/10, εγκρίθηκαν έξοδα μετακίνησης, για τον Π. Λάμπρου, για υπηρεσιακούς λόγους.
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