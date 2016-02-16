Τεράστιο φίδι 5 μέτρων κάνει μια χαψιά ένα καγκουρό (Video)

Ο πύθωνας άνοιξε τα τεράστια σαγόνια του και κατάφερε να βάλει στο στόμα του, ολόκληρο καγκουρό. Καθώς το κατάπινε το καγκουρό διαγράφονταν και φούσκωνε στο σώμα του φιδιού.

Το απίστευτο βίντεο κατέγραψε στο Βόρειο Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, μια γυναίκα, η οποία τυχαία βγήκε από το τροχόσπιτο της για να ξεμουδιάσει. Μπροστά στα μάτια της, στο αχανές πάρκο όπου είχε σταθμεύσει το τροχόσπιτο, είδε έναν τεράστιο πύθωνα που ξεπερνούσε τα 5 μέτρα να πλησιάζει ένα νεκρό καγκουρό.

Ο πύθωνας είναι του είδους amethystine και θεωρείται το μεγαλύτερο φίδι που ζει στην Αυστραλία. Το φίδι εντοπίζει το νεκρό καγκουρό (δεν διευκρινίζεται εάν το σκότωσε το ίδιο το φίδι, ή απλά το εντόπισε νεκρό), και αρχίζει να τυλίγει το μεγάλο μυώδες σώμα του γύρω.

Στη συνέχεια ανοίγει το στόμα του (μπορεί να εξαρθρώνει την κάτω γνάθο του) και αρχίζει να καταβροχθίζει το καγκουρό. Μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, φαινόταν μόνο ένα κομμάτι από την ουρά του μαρσιποφόρου να κρέμεται από το στόμα του φιδιού. Η κοιλιά του ερπετού είχε γίνει τεράστια.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο περιβάλλοντος του Κουίνσλαντ, το συγκεκριμένο είδος πύθωνα στην Αυστραλία, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 8 μέτρα.