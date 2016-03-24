Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δε θα ξαναβάλει ποτέ αληθινές γούνες στις κολεξιόν του (Photos)

Ο Ιταλός σχεδιαστής ακολούθησε το παράδειγμα κι άλλων συναδέλφων του.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δε θα ξαναχρησιμοποιήσει αληθινές γούνες στις κολεξιόν του, υποκύπτοντας στις πιέσεις των ακτιβιστών των δικαιωμάτων των ζώων. Ο διάσημος σχεδιαστής μάλιστα, δήλωσε: «με τις νέες τεχνολογίες δεν χρειάζεται τα ζώα να υποφέρουν από σκληρές πρακτικές».

Ο Ιταλός σχεδιαστής ακολούθησε το παράδειγμα κι άλλων συναδέλφων του, όπως οι Ούγκο Μπος, Κάλβιν Κλάιν, Τόμι Χίλφιγκερ, Ραλφ Λόρεν που χρησιμοποιούν συνθετικές γούνες.

Οι ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων είναι πολύ ευχαριστημένοι με την παόφαση του Ιταλού σχεδιαστή