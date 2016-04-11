Σούπεργιοτ με καταρράκτη και 18 υπνοδωμάτια (Photos)

Μέχρι στιγμής το είχαμε δει μόνο σε απεικονίσεις το πώς θα έμοιαζε μόλις έβγαινε στις θάλασσες, ωστόσο οι εικόνες εντυπωσιάζουν ακόμα και όσους έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους πολυτέλειες.

Μέχρι στιγμής το είχαμε δει μόνο σε απεικονίσεις το πώς θα έμοιαζε μόλις έβγαινε στις θάλασσες, ωστόσο οι εικόνες εντυπωσιάζουν ακόμα και όσους έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους πολυτέλειες. Ο λόγος για το σούπεργιοτ «Stiletto».

Πισίνες, γυμναστήριο,κλαμπ, ένας γυάλινος ανελκυστήρας, μία σπιράλ σκάλα ακόμα και ένα τεχνητός καταρράκτης είναι ανάμεσα σε αυτά που προσφέρει το εντυπωσιακό σούπεργιοτ, το οποίο σχεδίασε ο Κεν Φρέιβοκχ, για την εταιρία Oceanco. Το γιοτ έχει μάκρος 107,7 μέτρα.

Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το Stiletto που περιλαμβάνει 18 υπνοδωμάτια δεν πρόκειται να βγει στις θάλασσες αυτό το καλοκαίρι.

