Ο Έντι Μέρφι έγινε μπαμπάς για 9η φορά! (Photos)

Το ένατο παιδί του, ένα κοριτσάκι, απέκτησε την Τρίτη ο διάσημος ηθοποιός. Ο 55χρονος Έντι Μέρφι και η 36χρονη σύντροφος του Πέιτζ Μπούτσερ βρίσκονται σε μια πού ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του.
Ο Μέρφι έχει ακόμα οκτώ παιδιά. Πέντε με την πρώην του σύζυγο, Νικόλ Μέρφι (ηλικίας 26, 23, 21, 16, 14)-με την οποία χώρισαν το 2006 αφού δημιούργησαν μια πολυμελή οικογένεια- έναν 26χρονο γιο με την Πολέτ ΜακΝίκι, έναν 25χρονο γιο με την Ταμάρα Χουντ και μια 9χρονη κόρη με την Μέλ Μπι.
Με την Νικόλ Μέρφι απέκτησαν πέντε παιδιά
Ο ηθοποιός με μερικά από τα παιδιά του
