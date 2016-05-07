Βουλή: Σε υψηλούς τόνους η πρώτη μέρα συζήτησης για φορολογικό – ασφαλιστικό

Υπεραμύνθηκαν το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο οι αρμόδιοι υπουργοί Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Κατρούγκαλος, κατά την πρώτη μέρα συζήτησής του στην Ολομέλεια της Βουλής, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων της αντιπολίτευσης η οποία έκανε λόγο για λαίλαπα που πλήττει και εξαθλιώνει περαιτέρω τους πολίτες.

«Ο λόγος μας είναι συμβόλαιο αυτά είπαμε αυτά κάναμε; Διατηρήσαμε το υψηλότερο αφορολόγητο στην Ευρώπη;», τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος ταυτοχρόνως εκθείασε τις διατάξεις του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό επισημαίνοντας πως «έχουμε εθνική σύνταξη. αυτό κατάφερε απέναντι στους νεοφιλελεύθερους ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Αναφερόμενος στην τροπολογία του για την μείωση του αφορολόγητου και απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, αντέτεινε «πως ήταν και παραμένει από τα μεγαλύτερα αφορολόγητα σε όλη την Ευρώπη» ενώ αρνήθηκε τις εκτιμήσεις περί αύξησης της φορολόγησης για την πλειοψηφία των φορολογούμενων.

Σχετικώς με την διαπραγμάτευση ενόψει και του Eurogroup της Δευτέρας, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε πως «Έχουμε κάνει ότι προβλεπόταν στα συμφωνηθέντα του καλοκαιριού. Όλοι το αναγνωρίζουν εκτός από το ΔΝΤ. Εμείς αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Και σε αυτό συμφωνούν και οι ευρωπαίοι εταίροι μας. Η μόνη διαφορά με το ΔΝΤ είναι ότι εμείς και οι ευρωπαίοι λέμε ότι το πλεόνασμα το 2018 θα είναι στο 3,5% με αυτό το δημοσιονομικό πακέτο και το ΔΝΤ το υπολογίζει στο 1,5% για αυτό ζήτησε υπό αίρεση μέτρα της τάξης 2%. Εμείς, έχουμε πει και έχουμε πείσει ότι αυτά δεν μπορεί να ληφθούν ούτε συνταγματικά αλλά ούτε και η οικονομία αντέχει πρόσθετα και άλλα μέτρα. Γι αυτό και μιλάμε για έναν μηχανισμό όπως τον έχουμε αναλύσει?». Μάλιστα απευθυνόμενος προς την ΝΔ και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ο κ. Τσακαλώτος διερωτήθηκε «εσείς είστε με την Κυβέρνηση και τους ευρωπαίους εταίρους ή με το ΔΝΤ, ξεκάθαρες κουβέντες και όχι η μπάλα στην εξέδρα?»

Ακόμη, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε ότι «έχουμε κάνει αυτά που έχουμε υποσχεθεί με λύσεις που είναι εφικτές και θα δημιουργήσουν καθαρό διάδρομο για τους πολίτες και τους επενδυτές για να μπορούν να έρθουν και να επενδύσουν και να βγούμε οριστικά από τον φαύλο κύκλο που μας έβαλαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και πάμε σε έναν ενάρετο κύκλο?»

Αντίδραση για το αφορολόγητο

Παίρνοντας τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Γιάννης Βρούτσης είπε προς τον κ. Τσακαλώτο ότι δήλωνε πως εάν το αφορολόγητο πέσει από τα 9.100 ευρώ θα παραιτηθεί. Εξάλλου, ανέφερε ότι «η ΝΔ στηρίζει τη Ελλάδα πάνω από οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον και το συμφέρον της Ελλάδας είναι να φύγετε από την κυβέρνηση». Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος επισήμανε προς τον υπουργό ότι παραβίασε τον λόγο που έδωσε ότι εάν το αφορολόγητο πέσει κάτω από τα 9.100 ευρώ θα παραιτηθεί. «Υπάρχει και το βίντεο με τις δηλώσεις σας, αλλά με την μεταμεσονύχτια τροπολογία σας παίρνετε και άλλα 200 εκατ. ευρώ από τους φορολογούμενους. Γκολ αυτοί (οι Θεσμοί) σέντρα εμείς, άντε γεια κ. υπουργέ?», είπε ο κ. Λοβέρδος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών να τον ενημερώσει για ένα μέτρο του νομοσχεδίου που να θίγει τα συμφέροντα της αστικής τάξης ενώ η Αλέκα Παπαρήγα ζήτησε από τον κ. Τσακαλώτο να απαντήσει στον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος έξω.

Ανταπαντώντας ο υπουργός υποστήριξε πως κάποιοι εσκεμμένα επιμένουν να θυμούνται τι λέγαμε στις εκλογές του Γενάρη ενώ εκλογές έγιναν και τον Σεπτέμβριο. «Αλλά φαίνεται πως ανάμεσα σε Γενάρη και Σεπτέμβρη μια μύγα τσε- τσε πήγε στη Λεωφόρο Συγγρού…»

Ο υπουργός Εργασίας

Προηγουμένως, ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος έκανε λόγο για «μεταρρύθμιση – τομή την οποία ο τόπος είχε ανάγκη από δεκαετίες» ενώ απαντώντας στην έντονη κριτική της Αντιπολίτευσης και στον ισχυρισμό περί ισορροπημένου συστήματος, επικαλέστηκε την τοποθέτηση του Τάσου Γιαννίτση, κατά την συνεδρίαση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές – σύμφωνα με την οποία η κρατική χρηματοδότηση των ελλειμμάτων των Ταμείων ευθύνεται για το 800% της αύξησης του χρέους. Προσέθεσε επίσης, ότι το 2014 τα ελλείμματα των Ταμείων ήταν 2 δισ. ευρώ παρά τις 11 συνεχόμενες οριζόντιες περικοπές των συντάξεων που είχαν προηγηθεί.

«Καταφέρατε και να αυξήσετε τα ελλείμματα και να τσακίσετε τις συντάξεις», είπε ο κ. Κατρούγκαλος, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχουν συστήματα που μπορούν να επιβιώσουν με τέτοια ελλείμματα».

«Μειώνουμε τα ελλείμματα όπως είχαμε υποσχεθεί όχι από τον περιορισμό των συντάξεων, αλλά από την αρχιτεκτονική του συστήματος και την αντιστοίχηση εισφορών και παροχών. Καθιερώνουμε πλήρη ισονομία και οι αποκλίσεις που υπάρχουν προβλέπονται για να προστατευτούν οι αδύναμοι», τόνισε επικαλούμενος την ρύθμιση για “ειδική μεταχείριση των αγροτών”. Προσέθεσε εξάλλου πως «κάνουμε διάκριση μεταξύ των προνοιακών και των ασφαλιστικών παροχών» υπογραμμίζοντας ότι «με τη βασική σύνταξη εξασφαλίζουμε τους συνταξιούχους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό». Για τις παλαιότερες συντάξεις, ο αρμόδιος υπουργός επισήμανε ότι θα συνυπολογιστούν ώστε «με την ωρίμανση του συστήματος σε 10 χρόνια όλοι οι συνταξιούχοι να είναι της ίδιας ταχύτητας». Συμπλήρωσε ότι με τις ρυθμίσεις του νόμου η μείωση των επικουρικών συντάξεων με την εφαρμογή του δείκτη βιωσιμότητας θα είναι μικρότερη από εκείνη που προέβλεπε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, ενώ για τις αναπηρικές συντάξεις σημείωσε ότι δεν θίγονται και εξήγγειλε αλλαγές εντός του έτους βάσει του πορίσματος μιας επιτροπής, στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των φορέων ανθρώπων με αναπηρία.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι από τις ρυθμίσεις του νόμου δεν θίγεται το 90% των ασφαλισμένων και τόνισε ότι οι συντάξεις που θα δοθούν στους νέους συνταξιούχους είναι καλύτερες από τις σημερινές, γιατί με 15 χρόνια ασφάλιση και 700 ευρώ μισθό, η βασική σύνταξη θα είναι 403 ευρώ, ενώ η σημερινή κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ είναι, λόγω των μειώσεων των μισθών, 392 ευρώ.

«Επιδιώκεται ένα σύστημα και με τα στοιχεία που έχουμε βλέπουμε ότι μπορεί να είναι βιώσιμο» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας, επισημαίνοντας πως έως τώρα υπήρξαν περικοπές συντάξεων και εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι τα όσα εφαρμόστηκαν δεν οδηγούσαν σε ένα βιώσιμο σύστημα. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν και πρέπει κάποια ώρα να βλέπουμε ποια ήταν εκείνα εκεί τα στοιχεία που μας οδήγησαν εδώ που φθάσαμε».

Η αξιωματική αντιπολίτευση

Για 15 παραμύθια και μύθους που έχει επιστρατεύσει για να παραπλανήσει τον λαό ότι το ασφαλιστικό του σύστημα είναι δίκαιο και επιφέρει ισονομία, κατηγόρησε τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, ο εισηγητής της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, αναδεικνύοντας τις περικοπές στο ΕΚΑΣ, το «μαχαίρι» στις συντάξεις χηρείας και τις επικουρικές και την εξανέμιση των μερισμάτων για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Αναφερόμενος στο δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου, που αφορά στις φορολογικές διατάξεις έκανε λόγο για έναν «ατελείωτο κατάλογο αμέτρητων μέτρων βασανισμού του λαού? που κανείς δεν μπορεί να ξέρει που τελειώνει και πόσες άλλες ρουκέτες έρχονται μέχρι αύριο Κυριακή», ενώ για την τροπολογία για το αφορολόγητο σχολίασε: «Ένας φορολογούμενος των 600 ευρώ για πρώτη φορά θα πληρώνει φόρο… Μπράβο ωραία φιλολαϊκή κυβέρνηση είσθε…».

Ο κ. Οικονόμου, κατηγόρησε επίσης τον Γ. Κατρούγκαλο ότι δεν κατέθεσε τις αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου επισημαίνοντας πως η έκθεση, η οποία έφερε δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί αναλογιστική μελέτη. Απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, απηύθυνε το ερώτημα: «Θυμάστε το γοερό κλάμα που είχατε ρίξει στις προηγούμενες ασφαλιστικές αλλαγές του 2014; Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας; Είναι 2,5 δισ. ευρώ. Η τότε αναλογιστική μελέτη υπολόγιζε το έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος σε 300 εκατ. από το 2014 μέχρι το 2016. Τι έγινε από τότε; Ούτε σεισμός έγινε, ούτε θεομηνία, αλλά ένα γεγονός πράγματι υπήρξε και ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα που επιβάρυνε 2,5 εκατ. συνταξιούχους και εργαζόμενους».

«Η αριστερή χρυσόσκονη» που επιχειρεί και πάλι να ρίξει η κυβέρνηση, απ’ όση της έχει απομείνει, δεν πείθει πλέον τους πολίτες. Παρακολουθούν πλέον αμήχανα το θεατρικό έργο της δήθεν ηρωικής διαπραγμάτευσης, σε σενάριο και σκηνοθεσία ΣΥΡΙΖΑ, βιώνουν επώδυνα την πορεία στο τέλμα και αναμένουν το επερχόμενο «τσουνάμι» των σκληρών μέτρων, βλέποντας ότι τα «χειρότερα είναι μπροστά τους», ανέφερε και ο Χρήστος Σταϊκούρας. Έκανε δε λόγο για ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο «αντιαναπτυξιακό και αντιπαραγωγικό, κοινωνικά και γενεαλογικά άδικο, που καταργεί τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, που δεν μεταρρυθμίζει αλλά αντίθετα απορυθμίζει το σύστημα.

Η ελάσσον αντιπολίτευση

Με την φράση «είστε ψεύτες και οι μεν και οι δε». ο εισηγητής της ΧΑ, Γιάννης Λαγός κατηγόρησε την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για την ρητορική τους στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο υποστηρίζοντας πως απλώς αυτό που διαχωρίζει τα δύο κόμματα είναι ότι λέν μερικές αλήθειες όταν είναι στα έδρανα της Αντιπολίτευσης και όταν έρχεται η σειρά τους να κυβερνήσουν κάνουν αυτά που κατηγορούσαν τους προηγούμενους. Απευθυνόμενος ωστόσο ειδικώς προς τα κυβερνητικά έδρανα ρώτησε «Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να κλέβετε τις ασφαλιστικές εισφορές των Ελλήνων πολιτών; Ποιος σας δίνει το δικαίωμα τα χρήματα αυτά που έδωσε ο κάθε Έλληνας πολίτης εδώ και τόσα χρόνια, εσείς να τα πετσοκόβετε όπως εσείς θέλετε; Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να πηγαίνετε τις συντάξεις -και μας το λέτε με μεγάλο καμάρι- στα 385 ευρώ και να μας λέτε με μεγάλη σας χαρά ότι είναι και επιτυχία αυτό που έχετε κάνει;».

«Για βγείτε έξω, δώστε τους μισθούς τους δικούς σας και τους δικούς μας ως βουλευτές και πάρτε 385 ευρώ και ζήστε εσείς δύο εβδομάδες, όχι παραπάνω. Αλλά μην έρχεστε εδώ πέρα να μας παριστάνετε τους έξυπνους. Η κυβέρνηση της Αριστεράς που θα φρόντιζε για τους Έλληνες πολίτες», είπε χαρακτηριστικά.

Νομοσχέδιο «έκτρωμα» χαρακτήρισε η Εύη Χριστοφιλοπούλου το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Μιλώντας για «αντιασφαλιστικό» νομοσχέδιο, η κ. Χριστοφιλοπούλου είπε πως καταργεί κάθε έννοια ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών, δεν εξασφαλίζει το μέλλον του ασφαλιστικού και τις συντάξεις των νέων με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό «να χρειάζεται νέα επιδρομή».

«Το δημοσιονομικό πρόβλημα που δημιούργησε η καταστροφική διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έρχονται τώρα να λύσουν με το ασφαλιστικό. Ο λογαριασμός Τσίπρα-Καμμένου ανέρχεται στα 2,2 δις ευρώ» είπε και με σκωπτικό τόνο ανέφερε «ώδινεν ΣΥΡΙΖΑ, έτεκεν τέρας».

Αναφερόμενη στο φορολογικό κομμάτι του νομοσχεδίου, η κ. Χριστοφιλοπούλου είπε πως από εκεί που δήθεν θα φορολογούσαν το μεγάλο πλούτο, τώρα τσακίζουν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα με επιδρομή στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, αλλά και στα καφενεία και τα μικρά μπακάλικα. Ειδικότερα, σχετικώς με την τροπολογία για το αφορολόγητο, η εισηγήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είπε πως «μόνο δεσμώτης θα μπορούσε να είχε συμφωνήσει αυτό που κατέθεσε ο κ. Τσακαλώτος».

Ο εισηγητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας πως έδωσε ρεσιτάλ ψευτιάς και υποκρισίας «παρουσιάζοντας το κώνιο για νέκταρ και τις μειώσεις των συντάξεων σαν αυξήσεις» και μίλησε για «νομοσχέδιο – λαιμητόμο» για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Με αιχμή την συζήτηση του νομοσχεδίου ο κ. Κατσώτης είπε πως «ο χαρακτηρισμός Πινόκιο ίσως να μην μπορεί να αποδώσει την εξαπάτηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ομάδες πολιτών?». Καλώντας σε γενικό ξεσηκωμό τον κόσμο, εκτίμησε «με κόλπο το οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις να είναι 1.300 ευρώ, η σφαγή θα είναι μεγαλύτερη» αφού οι συνολικές περικοπές θα είναι άνω του 1 δις 26 εκ. ευρώ».

«Το νέο ασφαλιστικό είναι άδικο, άνισο, ξεπερασμένο και αναχρονιστικό, υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού ο Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, ο οποίος είπε ότι το Ποτάμι θα συνεχίσει την προσπάθεια της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για την μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα και η οποία δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί με κόλπα και αναβολές. Σχολιάζοντας τις αναφορές του υπουργού Εργασίας ότι «το 90% των συνταξιούχων προστατεύεται» και του πρωθυπουργού για «ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που επανέφερε στις ράγες το ασφαλιστικό σώζοντας τις συντάξεις και ταυτόχρονα περικόπτοντας 1,8 δις», ο κ. Μπαργιώτας είπε πως αυτό είναι ένα «μαγικό κόλπο», που μόνο ο Χάρι Πότερ θα μπορούσε να κάνει.

«Το μυαλό μου αυτήν τη στιγμή είναι στο οικονομικό επιτελείο και στην κυβέρνηση. Δίνει μια μεγάλη μάχη. Ξέρουμε ότι το ΔΝΤ -έστω κι αν έχει μαλακώσει τις τελευταίες ημέρες- και ο Σόιμπλε είναι εκεί. Φτάνουν οι υπόλοιποι; Εγώ λέω ναι», ανέφερε εκ μέρους των ΑΝΕΛ ο Θανάσης Παπαχρηστόπουλος και υπεραμυνόμενος του ασφαλιστικού νομοσχεδίου υιοθέτησε την θέση του υπουργού Εργασίας ότι το 90% των ασφαλισμένων θα είναι ωφελημένο από τις ρυθμίσεις του.

Από την Ένωση Κεντρώων, ο ειδικός αγορητής Μάριος Γεωργιάδης επισήμανε ιδιαιτέρως την επιβάρυνση που επέρχεται στην πραγματική οικονομία από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου μιλώντας για «σκανδαλώδη τρόπο» που αυτό συμβαίνει στην αγορά και τον ιδιωτικό τομέα και αναφέρθηκε στην πρόσθετη φορολόγηση, με υπέρογκη προκαταβολή φόρου, με εισφορές αλληλεγγύης αναλόγως του με του ύψους εισοδήματος, με τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές ακόμη και σε μεσαία εισοδήματα. Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι με υποκριτική ρητορική «περί του κακού ΔΝΤ, που μας πιέζει», φορολογεί ανελέητα και εξαντλεί την κοινωνία.